Мнение: Что произошло с Ильей Голуновым?

07.06.2020, 2:45, Разное

В годовщину своего ареста Илья Голунов дал очень странное интервью Екатерине Гордеевой.

Оказывается, провокация против него с подбросом наркотиков и арестом не была связана с его расследованием о ритуальном бизнесе. Но уголовное дело было заказное.

«Вся эта история началась еще до того, как я занялся темой ритуального бизнеса. И даже до того, как люди из ритуального бизнеса узнали, что я об этом пишу», — рассказал Илья.

А вот с чем был связан «заказ на Голунова» и кто предполагаемый заказчик, Голунов говорить не стал. Потому что не может раскрыть подробностей расследования.

А в чем тогда был смысл этого интервью? Напомнить, что ровно год назад его задержали? Или его попросили публично заявить, ритуальный бизнес и люди крышующие этот бизнес, не имеют никакого отношения к провокации против журналиста и его задержания?

Дословно:

– …Заказчики моего дела реально подставили и опорочили правоохранительную систему, опорочили мою страну, выставили всех идиотами. И, мне кажется, будет очень странно, если они не понесут за это ответственности.

— Поняла. Но еще пара вопросов. Выходит, Дорофеев и Медоев непричастны к твоему задержанию?

— Нет.

отсюда

История становится еще более мутной?

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