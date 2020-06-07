Мнение: Что произошло с Ильей Голуновым?
07.06.2020, 2:45, Разное
В годовщину своего ареста Илья Голунов дал очень странное интервью Екатерине Гордеевой.
Оказывается, провокация против него с подбросом наркотиков и арестом не была связана с его расследованием о ритуальном бизнесе. Но уголовное дело было заказное.
«Вся эта история началась еще до того, как я занялся темой ритуального бизнеса. И даже до того, как люди из ритуального бизнеса узнали, что я об этом пишу», — рассказал Илья.
А вот с чем был связан «заказ на Голунова» и кто предполагаемый заказчик, Голунов говорить не стал. Потому что не может раскрыть подробностей расследования.
А в чем тогда был смысл этого интервью? Напомнить, что ровно год назад его задержали? Или его попросили публично заявить, ритуальный бизнес и люди крышующие этот бизнес, не имеют никакого отношения к провокации против журналиста и его задержания?
Дословно:
– …Заказчики моего дела реально подставили и опорочили правоохранительную систему, опорочили мою страну, выставили всех идиотами. И, мне кажется, будет очень странно, если они не понесут за это ответственности.
— Поняла. Но еще пара вопросов. Выходит, Дорофеев и Медоев непричастны к твоему задержанию?
— Нет.
отсюда
История становится еще более мутной?
Фотография отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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