 

Умершего участника КВН из-за пандемии коронавируса не смогли нормально похоронить

07.06.2020, 2:20, Разное

Появилось известие о кончине знаменитого участника команды КВН “Парни из Баку” Рауфа Аскерова. О трагическом известии сообщил коллега артиста.

Приятель Аскерова также сообщил, что из-за ситуации с COVID-19 с Рауфом близкие не имели возможности даже нормально проститься. Стоит отметить, что причиной смерти Аскерова называют инсульт.



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