Наргиз поведала о желании стать гинекологом

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07.06.2020, 2:20, Разное

Участница проекта “Голос” никогда не рассказывала о своем детстве и старалась фокусировать внимание прессы исключительно на творчестве. Только Ивану Урганту удалось разговорить певицу и узнать, почему Наргиз так редко упоминает детские мечты.

Наргиз Закирова призналась, что ее увлечения многим кажутся странными, а иногда и вовсе отталкивают знакомых. Когда певица была совсем юной, она мечтала стать гинекологом, чтобы помогать женщинам бороться с неуверенностью в себе. Девочка самостоятельно добывала специальную литературу и изучала медицину.

“У нас был соседский мальчишка, а у него родители были гинекологи. И вот я приходила к нему, забирала эти учебники, изучала”, – рассказала артистка в прямом эфире.

Однако, когда певица немного подросла, она обратила внимание на еще одну медицинскую профессию. Наргиз загорелась идеей стать патологоанатом. Звезда рассказал Ивану, что в то время, когда она жила в Америке, ей выпала возможность поработать в похоронном доме.

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Публикация от Вечерний Ургант (@vecherniy_urgant) 5 Июн 2020 в 5:15 PDT

Стоит отметить, что спустя несколько лет Наргиз снова вернулась к изучению интересующего ее направления. Артистка призналась, что благодаря самоизоляции у нее появилось свободное время на занятие любимым делом. Сейчас Закирова увлечена процессом трепанации черепа.



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