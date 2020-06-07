Православные христиане празднуют Троицу

07.06.2020, 2:12, Новости дня

Православные христиане встречают День Святой Троицы, или Пятидесятницу. Как правило, в этот день предстоятель РПЦ служит Божественную литургию в подмосковной Троице-Сергиевой лавре — это главный престольный праздник монастыря. Однако в этом году патриарх Московский и всея Руси Кирилл отслужит праздничную литургию в закрытом скиту в храме святого благоверного князя Александра Невского возле Переделкина. Решение об этом принято по настоянию врачей, объяснил глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Пятидесятница — День рождения церкви. В этот день, согласно книге "Деяний апостольских", на учеников Христа сошел Святой Дух. После этого они отправились во все части света с проповедью христианства.

В народе Троица — один из любимых праздников. В этот день храмы украшаются ветвями, травой и цветами, что символизирует обновление, передает РИА Новости.

Однако в этом году из-за пандемии коронавируса COVID-19 верующие должны будут соблюдать ряд ограничений. В некоторых регионах РФ храмы все еще закрыты. Священники рекомендуют молиться дома и смотреть прямые трансляции богослужений. В тех регионах, где храмы уже открыты, — например, в Москве и Подмосковье – верующих просят соблюдать социальную дистанцию, для чего на полу в церкви нанесена разметка. Также молящиеся должны иметь при себе маску и перчатки или получить эти средства индивидуальной защиты при входе в храм. У всех, кто пришел на службу, будут изменять температуру.