 

Демонстрация ультраправых в Риме завершилась потасовкой, 15 человек задержаны

07.06.2020, 2:12, Новости дня

В центре Рима — беспорядки на демонстрации ультраправых. По данным местных СМИ, участники акции напали на полицейских и журналистов, освещавших событие.

Причиной потасовки стала ссора между демонстрантами из-за того, кто будет давать интервью СМИ. По данным издания Il Messaggero, пострадал как минимум один репортер.

 

Ультраправые также начали поджигать сухую траву фальшфейерами и бросать бутылки в толпу. Всего в результате драки были задержаны 15 активистов, сообщает телеканал "Россия 24".



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