В Совфеде оценили предложение США о помощи в Норильске

07.06.2020, 2:08, Новости дня

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев и сенатор Олег Морозов прокомментировали предложение госсекретаря США Майка Помпео о помощи с устранением последствий разлива дизельного топлива в Норильске.

«Факт предложения, озвученного Помпео, можно только приветствовать. Это хороший жест», – приводит слова Косачева РИА «Новости».

Вместе с тем сенатор отметил, что «степень практической востребованности этого предложения должны оценивать специалисты, причем без какой-либо политики».

В свою очередь сенатор Олег Морозов отметил, что предложение США о помощи РФ в связи с ситуацией с разливом топлива в Норильске весьма похвальное, хоть и запоздалое.

«Само по себе предложение нужно оценить только с положительной стороны, даже если допустить, что пик кризиса с разливом топлива уже пройден с использованием собственных сил и средств. Но само стремление помочь, пусть и запоздалое, весьма похвально», – сказал Морозов.

Накануне госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что Соединенные Штаты готовы помочь РФ с устранением последствий разлива дизельного топлива после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске и предложить консультации технических специалистов.

В МИД РФ выразили благодарность американской стороне за предложение помощи, отметив, что это уже второй жест доброй воли между двумя странами за последнее время.

Напомним, 3 июня президент РФ Владимир Путин объявил режим чрезвычайной ситуации федерального уровня в Норильске из-за масштабного разлива нефтепродуктов. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. метров. Возбуждено уголовное дело. Арестован начальник цеха ТЭЦ-3. По предварительным данным Генпрокуратуры, авария на ТЭЦ-3, в результате которой произошел разлив нефтепродуктов, могла произойти из-за подвижек грунта.

В пятницу глава МЧС Евгений Зиничев в ходе доклада президенту заявил, что ЧП в Норильске локализовано. При этом глава «Норникеля» Владимир Потанин заявил, что компания полностью профинансирует ликвидацию последствий разлива дизельного топлива.

Президент Владимир Путин поручил сотрудникам Росприроднадзора совместно с МЧС и правоохранителями скрупулезно проанализировать состояние всех объектов, аналогичных ТЭЦ в Норильске. Глава государства также поручил до конца весенней сессии внести изменения в природоохранное законодательство, чтобы подобные ЧП не повторялись.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о возможных причинах ЧП в Норильске.

Отметим, что одна из предложенных поправок в Конституцию предлагает закрепить в Основном законе положение о сохранении природных ресурсов России. Так, в перечень полномочий правительства включается осуществление мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны».