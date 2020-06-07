В работе Telegram произошел масштабный сбой

07.06.2020, 1:55, Новости дня

6 июня в работе мессенджера Telegram произошел масштабный сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Большинство жалоб поступило в период с 22.50 до 23.50.

В пик сбоя проблемы были зафиксированы со стороны почти 15 тыс. пользователей.

Наиболее частыми проблемами было отсутствие подключения к Telegram (94%) и невозможность отправить сообщение (5%).

Согласно карте сервиса, проблемы преимущественно были у пользователей мессенджера в Европе – в основном в России (Москва и Санкт-Петербург), Украине (Киев) и Нидерландах (Амстердам).