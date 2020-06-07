 

Мнение: Контрудар ЛНА под Сиртом

07.06.2020, 1:40, Разное

Интрига в Ливии возобновилась. После нескольких дней позорного отступления, ЛНА наконец собралась с силами и нанесла контрудар, выбив турок и ПНС из Сирта, вынудив их отступить от города.
Отмечается очень интенсивная работа китайских дронов поставленных ОАЭ (заявляется о 6 работавших одновременно машинах) и авиации ЛНА, включая МиГ-29 и Су-24.
Турецкие F-16 также наносили удары по Сирту. Есть неподтвержденные сообщения о пусках ракет с турецких фрегатов по Сирту.
Турецкие источники отмечают, что понеся в самом городе потери (около 20-30 убитых), войска ПНС и турецкие боевики были вынуждены отойти от города на 20-30 километров к западу.
ЛНА перебрасывает дополнительные силы из Бенгази к Сирту.

Видимо в ЛНА за Сирт решили в виде исключения драться и с наскока взять город ПНС Ливии и Турции не удалось. Небольшой щелчок по носу для турок, которые видимо совсем расслабились на фоне недавних успехов.
Но по всей видимости, завтра после подготовки мы увидим 2-ю серию + попытки взять авиабазу Аль-Джуфра.

Также сообщают, что МиГ-29 уничтожил операционную комнату одного из батальонов ПНС Ливии.

Что главное:

США
Россия
Франция
Саудовская Аравия
ОАЭ
Иордания
Бахрейн
Греция

поддержали инициативу Египта и Хафтара о прекращении огня с 8 июня и выводе всех иностранных наемников с территории Ливии. Ждем чем ответит “друг Реджеп”, так как на его стороне пока что только Катар и Италия.

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.04 / Мнение: Как Штаты могли докатиться до Великой Депрессии – 2.0?

03.04 / Мнение: Антинаркотическая операция

12.04 / «Эй! Небо, сними шляпу»

11.04 / “Огонь”: Муж Нюши Игорь Сивов оценил “воссоединение” жены и Егора Крида

24.04 / Минздрав призвал продолжить плановую вакцинацию детей в период пандемии COVID-19

30.04 / Названа дата появления на рынке смартфона Google Pixel 4a

25.04 / Эксперты рассказали о продлевающих жизнь продуктах

16.05 / Игорь Крутой может лишится “пьедестала почёта” из-за конкуренции в семье

10.05 / Ученые из США выяснили, что женщины чаще мужчин засыпают сразу после секса

01.06 / В Минтруде назвали число безработных в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска