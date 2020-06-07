Мнение: Контрудар ЛНА под Сиртом
07.06.2020, 1:40, Разное
Интрига в Ливии возобновилась. После нескольких дней позорного отступления, ЛНА наконец собралась с силами и нанесла контрудар, выбив турок и ПНС из Сирта, вынудив их отступить от города.
Отмечается очень интенсивная работа китайских дронов поставленных ОАЭ (заявляется о 6 работавших одновременно машинах) и авиации ЛНА, включая МиГ-29 и Су-24.
Турецкие F-16 также наносили удары по Сирту. Есть неподтвержденные сообщения о пусках ракет с турецких фрегатов по Сирту.
Турецкие источники отмечают, что понеся в самом городе потери (около 20-30 убитых), войска ПНС и турецкие боевики были вынуждены отойти от города на 20-30 километров к западу.
ЛНА перебрасывает дополнительные силы из Бенгази к Сирту.
Видимо в ЛНА за Сирт решили в виде исключения драться и с наскока взять город ПНС Ливии и Турции не удалось. Небольшой щелчок по носу для турок, которые видимо совсем расслабились на фоне недавних успехов.
Но по всей видимости, завтра после подготовки мы увидим 2-ю серию + попытки взять авиабазу Аль-Джуфра.
Также сообщают, что МиГ-29 уничтожил операционную комнату одного из батальонов ПНС Ливии.
Что главное:
США
Россия
Франция
Саудовская Аравия
ОАЭ
Иордания
Бахрейн
Греция
поддержали инициативу Египта и Хафтара о прекращении огня с 8 июня и выводе всех иностранных наемников с территории Ливии. Ждем чем ответит “друг Реджеп”, так как на его стороне пока что только Катар и Италия.
Источник: Colonel Cassad
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