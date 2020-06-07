Нарушивших комендантский час в Нью-Йорке освободили от уголовного преследования

07.06.2020, 1:30, Новости дня

Прокурор нью-йоркского района Куинс Мелинда Катц отказалась инициировать уголовное преследование задержанных за нарушение комендантского часа и за несоблюдение безопасного расстояния между людьми.

По словам юриста, она полностью разделяет позицию окружного прокурора Манхэттена Сайруса Вэнса по этому вопросу, передает ТАСС.

«Мы гордимся тем, выступаем единым фронтом. Прокурор Куинса Катц привержена делу реформы во имя социальной справедливости и отказалась преследовать в уголовном порядке за нарушение комендантского часа и социальной дистанции», – сообщила прокурор Куинса.

«Наш моральный долг состоит в проведении такой общественной политики, которая будет гарантировать ньюйоркцам, что при нашей системе правосудия жизни темнокожих тоже важны, а насилие со стороны полиции является преступлением», – процитировала она слова своего коллеги по Манхэттену.

По данным американского издания Daily News, во время демонстраций минувшей ночью в Нью-Йорке были задержаны только 40 человек. Этот показатель составлял 270 человек в ночь на 5 июня и превышал 700 человек в ночь на 1 июня.

Напомним, на фоне беспорядков в американских городах, которые вспыхнули в конце мая после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, президент США Дональд Трамп призвал губернаторов и мэров от демократов задействовать национальную гвардию.

В целом ряде городов США, в том числе в столице Соединенных Штатов, ввели комендантский час. Вопреки этому в ночь на понедельник протестующие в США попытались сжечь «церковь президентов» рядом с Белым домом.

В понедельник после совещания Трампа с главой Пентагона и генпрокурором США было принято решение направить на подавление беспорядков дополнительные силы. На базы вблизи Вашингтона и в пригороды американской столицы перебросили военных.

Позже глава Пентагона Марк Эспер отказался поддержать использование Закона о восстаниях 1807 года против демонстрантов, а также приказал отозвать всех переброшенных к Вашингтону военных на базы постоянной дислокации.

Мэр Вашингтона Муриэл Баузер назвала позором разгон «безоружных протестующих» у Белого дома. В ответ Трамп обвинил Боузер в некомпетентности, предупредив, что если мэр Вашингтона не будет хорошо относиться к подразделениям национальной гвардии, то в столицу Соединенных Штатов могут ввести «другую группу мужчин и женщин».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах и отказе американских генералов использовать армию против граждан США.