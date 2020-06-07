Оголившаяся Орлова возбудила народ

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07.06.2020, 1:05, Разное

И снова Ольга Орлова продемонстрировала своим поклонникам шикарную фигуру. Девушка получила массу хвалебных комментариев и просьб о помощи в похудении.

Иллюстрация в профиле ведущей оказалась весьма спорной. Ведь на ней Ольга предстала в одном лишь топе и бикини на берегу океана. Отметим, что формы теледивы на этом снимке можно рассмотреть и без особого труда.

Под фотографией певица решила обсудить насущные проблемы современного общества и узнать у своей аудитории, в чем разница между пошлостью и сексуальностью.

“Считается, если фото не оскорбляет чувства других людей, то это не вульгарно. Но для каждого из нас это очень индивидуально”, – отметила ведущая “Дома-2”.

Орлова заранее была готова к общественному осуждению и завистливым высказываниям ее подписчиц. Но несмотря на все прогнозы звезды, в ее адрес посыпались лишь лестные комментарии и вопросы о питании ведущей.

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Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311) 5 Июн 2020 в 12:45 PDT

“Вы такая красивая. Что нужно есть, чтобы так выглядеть?”, – поинтересовались фанатки Ольги.

Напомним, что “пуританские фотографии” часто появляются на личной странице ведущей. Девушка не скрывает, что восхищается своим телом и делает все возможное, чтобы быть хорошим примером для других представительниц прекрасного пола.



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