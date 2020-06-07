 

Голодающие Семенович и Смехова оказались в одной кровати

07.06.2020, 1:05, Разное

Семенович и Смехова участвуют в марафоне похудения.
Знаменитости находятся в специализированном санатории. Анна и Алика голодают
под присмотром специалистов.

Звезды устроили фотосессию прямо в клинике. 40-летняя
Анна Семенович и 52-летняя Алика Смехова позировали в банных халатах. На
кадрах знаменитости дерутся подушками и лежат в одной кровати.

Снимки Семенович опубликовала в личном микроблоге.
Вокалистка призналась, что десять дней сидела на строгой диете, затем четыре
дня голодала. В итоге артистка смогла сбросить 4,5 килограмма. Анна поведала,
что изменения уже отразились на ее внешнем виде – тело стало стройнее и
подтянулось. Вокалистка надеется, что, сбросив еще два килограмма, получит
фигуру своей мечты.

“Результат прямо виден, щечки сразу ушли. Вы большая
молодец, так держать”, –
поддержали Семенович поклонники.

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Публикация от Семенович Анна (@ann_semenovich) 6 Июн 2020 в 3:12 PDT

С
удовольствием интернет-пользователи обсудили внешний вид Алики Смеховой. “Пластика
творит Смехову не узнать (здесь и далее орфография и пунктуация авторов
сохранены. – Прим. ред.)”, “Это
кто Алика Смехова ..вроде у нее с горбинкой носик был…мне всегда ее участием
кино люблю”, – отмечали поклонники Анны Семенович.



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