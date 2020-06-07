Пропавший в Прикамье мальчик сам вышел к людям

07.06.2020, 0:55, Новости дня

Пропавший в Пермском крае 10-летний мальчик нашелся через трое суток, сообщается, что он сам вышел из леса в окрестности деревни Верхний Будым Гайнского района края. Об этом поисковикам сообщили местные жители.

Мальчик пропал 3 июня в поселке Лель Гайнского района. Он с двумя друзьями-ровесниками отправился к реке. Обратно дети отправились разными путями: двое детей шли пешком, а третий ехал на велосипеде. Домой велосипедист не вернулся.

Родители сперва самостоятельно искали сына, а затем обратились в правоохранительные органы. Мальчика трое суток искали около 300 человек, в том числе правоохранители, местные жители, охотники и волонтеры. Лес обследовали на самолете, вертолете, запускали квадрокоптеры, пишет РИА Новости.

Состояние ребенка удовлетворительное, с ним работают врачи и психологи.