 

Митрополит Иларион не рекомендует верующим отправляться за границу

07.06.2020, 0:55, Новости дня

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион настоятельно рекомендует россиянам не посещать этим летом другие страны, в частности Италию, Грецию и Израиль, которые являются традиционными местами паломничества православных христиан.

Выступая в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" в субботу, 6 июня, священнослужитель посоветовал россиянам не выезжать за границу до тех пор, пока это не станет безопасно.

"Мест для паломничества и святынь очень много и в нашем Отечестве. У нас есть и замечательные монастыри, у нас есть и мощи святых, у нас есть и древние храмы", — напомнил митрополит Иларион. Он, в частности, назвал Мирожский монастырь во Пскове, где сохранились фрески XII века, еще домонгольского периода.

Митрополит посетовал, что Соловецкий и Валаамский монастыри пока недоступны, но предположил, что они откроются для посещения гораздо раньше, чем границы.

Он также рассказал о новых правилах для прихожан российских храмов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.05 / У министра культуры Ольги Любимовой выявили коронавирус

05.05 / В Украине заочно арестовали Виктора Януковича

28.05 / В США число жертв COVID-19 превысило 100 тыс.

15.05 / Путин поручил держать коечный фонд в регионах на самом высоком уровне готовности

15.05 / Сына актера Прокоповича задержали за сорванную у здания Верховного суда сирень

17.04 / СМИ: США предупредили НАТО и Израиль о коронавирусе осенью прошлого года

06.05 / МЧС сообщило о снижении числа пожаров

02.06 / Засуха и проливные дожди: глобальное потепление заставляет погоду “нервничать”

29.05 / В ЕС захотели ввести киберсанкции против «российских хакеров» из Fancy Bear

26.03 / Спорткар McLaren Elva получит специальную версию в честь модели M6A

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска