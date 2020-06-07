Дортмундская “Боруссия” минимально переиграла “Герту” в бундеслиге

07.06.2020, 0:55, Новости дня

В матче 30-го тура чемпионата Германии по футболу дортмундская "Боруссия" на поле домашней арены "Сигнал Идуна Парк" обыграла берлинскую "Герту" с минимальным счетом – 1:0.

У победителей встречи единственный мяч на 57-й минуте забил Эмре Джан, которому ассистировал Юлиан Брандт.

"Боруссия" одержала четвертую победу в последних пяти встречах и с 63 очками занимает второе место в турнирной таблице, а "Герта" расположилась на девятой строчке, имея в активе 38 очков.

В следующем туре бундеслиги "черно-желтые" 13 июня на выезде сыграют с "Фортуной", а столичная команда в тот же день примет "Айтрахт".

Напомним, рестарт Бундеслиги состоялся в субботу, 16 мая. Германия стала первой из европейских стран, кто возобновил матчи чемпионата страны. Ранее турнир был прерван в начале марта из-за угрозы распространения коронавируса.