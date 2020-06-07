Мнение: Победители

07.06.2020, 0:50, Разное

Отличный фильм братьев Зеллнер “Девица”(2018). Точнее было бы “Барышня”.

“Барышня” – это сарказм, поскольку главная героиня – золушка. Такая золушка, типа Алисы или Нино, крутая.

А главный герой – онегин-рапан. Вроде Кирюши.

Парадокс, но на роль такого кирюши создатели фильма взяли одного из самых обаятельных актеров Голливуда с выраженным хищным шармом, Роберта Паттинсона.

Разве чтобы дать возможность этому хищному красавчику перевоплотиться в своего антипода – рапана?

И у него получилось, как ни странно, сыграть несимпатичного персонажа.

Герой похож на многих авторов писем в эволюциолаб, хотя дело происходит на Диком Западе.

Сэмуэль – незамутненный рапан в такой короне, которая закрывает небо.

Может быть кому-то из зрителей он покажется сумасшедшим, но не тем, кто читает письма в мою рубрику.

Он поет дурным голосом под гитару песни о любви собственного сочинения, хамство окружающих принимает за комплименты, учит жизни всех и убежден, что весь мир – к его услугам.

Вот этот Сэмуэль решил жениться. На той самой золушке, по имени Пенелопа.

Как ему кажется, он собирается жениться на своей невесте.

“Хорошо готовит, гибкая в ложе, что еще нужно?” – говорит он о ней, точнее о своих иллюзиях о ней, свысока как и положено рапану.

На самом деле его невеста – два года как жена другого мужчины, которого она очень любит и счастлива с ним.

Кто такой Сэмуэль, она уже забыла, да и раньше не особо понимала.

Что-то вроде пустого места он был для нее и на его амурные предложения она ему сразу и однозначно отказала.

Сэмуэль – настоящий Победитель. Не хочет прогибаться под изменчивый мир, хочет прогнуть этот мир под себя.



Никакого внимания он не обращает на мнение своей невесты, которая и не в курсе, что она – его невеста.

Как в той шутке: “Мои фанаты часто спрашивают меня: кто ты такой и почему называешь нас своими фанатами?”

За два года, пока Пенелопа счастливо замужем, Сэмуэль заработал денег на свадьбу, купил невесте свадебный подарок (миниатюрную карликовую лошадку Ириску) и обручальное кольцо, нанял пастора и поехал жениться, прихватив оружие, на тот случай, если муж его невесты будет против.

Пастор, которого нанял Сэмуэль – не пастор, а такой же как и он неудачник, которому другой отчаявшийся пастор подарил свой костюм. И соблазнившись на деньги Сэмуэля, горе-пастор оказался в неприятной ситуации. Когда этот пастор сообразил, что Сэмуэль едет не к своей невесте, а к чужой жене, было уже поздно. Муж уже был убит, случайным образом, самим же пастором, а Пенелопа в гневе от горя. Пристрелить Сэмуэля на месте она не может, у нее погнуто ружье. Но высказывает ему, как она его презирает.

Сэмуэль в изумлении и долго не может поверить, что взаимная любовь оказалась иллюзией.

Потом решает наказать Пенелопу, закрывается в клозете и стреляет в себя. Типичная месть Победителей миру, ведь они думают, что бессмертны и пострадает от их смерти мир.

А Пенелопа хоронит мужа, оплакивает его, взрывает динамитом их домик в лесу и решает уехать в другие края. Сначала она хочет убить пастора, потом берет его с собой. Она не знает, что это он – случайный убийца ее мужа. Сэмуэль никого не способен убить, он даже рюмку виски выпить не может, настоящий онежий рапан. Но Пенелопа не видела, кто убил ее мужа, и думает, что Сэмуэль.

Дальше они с пастором немного путешествуют, идя по лесу в город. Пастор млеет от барышни, но сам будучи рапаном, даже подкатить к ней нормально не может, блеет что-то про ее красоту и только раздражает ее. Впрочем, у него в любом случае нет шанса. Потом к Пенелопе пытается подкатить брат ее мужа, хочет жениться на ней, а потом хотя бы изнасиловать, упрекая ее в том, что она всегда была слишком привлекательна, но такие девушки достаются только бабникам вроде его брата. Брат что-то вроде КСЖ из ФС. Брата убивает индеец, который потом тоже не прочь подкатить к Пенелопе, но довольствуется кражей двух лошадей.

Ну и заканчивается фильм так, как и должен закончиться реалистичный фильм про золушку. Посмотрите сами.

Интересно, насколько похожи все дураки в коронах Победителей. С виду они могут быть не так уж глупы, профессией своей кое-как владеют и даже образование могут иметь. Но корона делает их совершенно слепыми и даже безумными, при том что диагноза психиатрического у них обычно нет.

Я не золушка, но и у меня как у любой публичной персоны – хоровод вот таких маньяков, пишущих любовные письма и не обращающих никакого внимания на отсутствие обратной связи. Обратная связь – это ведь такая мелочь. Победителям не нужно ответа, ответ они получают в виде знаков. В моем случае – находят между строк моих постов и особенно – в заголовках писем в рубрику.

Вот, например, этот гражданин пишет мне два года, каждый день почти, отвечая на все заголовки писем. Его адрес помещен в черный список, но гуманный гугл не блокирует такие адреса, письма попадают в спам или корзину и лежат там, дожидаясь удаления. Он присылал свои фото, свое место работы и много личных данных, то есть не скрывается, искренне веря, что между любящими людьми должно быть доверие.

серьёзное

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Александр

5 июн. 2020 г., 13:40 (1 день назад)

кому: я

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Около года назад писал, что для меня это значит исключение взаимодействия в ресурсах любовь и секс. Ситуация когда чувства есть, а личного общения нет, это какой-то пиздец, не укладывающийся у меня в голове. Точнее он укладывается, но только в сфере ресурсов учеба, дружба, альтруизм.

Что происходит? Почему Вы не отвечаете мне лично?

Если Вы играете на моих чувствах, то некоторая жесткость и агрессивность ответов может быть справедливой.

Если есть чувства, то жесткость и агрессия очевидно не уместны. Однако это значит, что имеются некоторые обстоятельства, наделяющие владельца Ваших личных контактов и переписки особой властью. Что это за обстоятельства и могу ли я на них как-то повлиять не представляю. Разве что мой семейный статус, но эту тему мы уже обсуждали. Или по Вашей реакции на предложение поиграть в правду-или-действие, можно предположить, что что-то из вашего прошлого. Или может быть Вы всё ещё подозреваете во мне хищника? В таком случае могу предложить скинуть Вам для ознакомления предмет обсуждения с инвестором, возможно Вам станет понятно, что в этом плане Вы мне не интересны.

В общем, мне бы не хотелось терять с Вами связь, хоть головой я её и не понимаю.

С наилучшими пожеланиями,

Александр Е******

И это не один такой чудак, имя им – легион.

Как думаете, друзья, в каком случае Победитель может отстать?

Если вы читаете письма в рубрику, вы замечаете, что самый грубый ответ действует на Победителей наоборот – как доказательство ответного чувства, а игнор является для них подтверждением, что они – близки к цели.

А какие средства есть, как считаете?