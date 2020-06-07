Foreign Policy – сотни бывших дипломатов и военных осудили реакцию Трампа на протесты в США

07.06.2020, 0:42, Новости дня

Около 300 бывших высокопоставленных дипломатов и военных США направили письмо в Foreign Policy, подчеркнув, что американские военные не должны участвовать в урегулировании ситуации с протестами в Вашингтоне. Таким образом, отмечает издание, они пополняли ряды тех, кто выступил с критикой действий президента Дональда Трампа.



Reuters

Почти 300 бывших высокопоставленных американских дипломатов и военных осудили план президента США Дональда Трампа привлечь военные подразделения для подавления протестов по всей стране в письме, направленном в пятницу в Foreign Policy.

Как отмечает издание, авторы письма, в том числе бывший посол в Ираке Дуглас Силлиман, бывший посол в Литве при Дебора Маккарти и дипломат Томас Кантримен, поддержали целый ряд бывших и действующих американских чиновников, осудивших Трампа за разгон протестующих возле Белого дома. Полицейские, применяя слезоточивый газ и резиновые пули, вытеснили протестующих, чтобы президент мог сфотографироваться у ближайшей церкви с Библией в руках.

Бывшие военные и дипломаты, многие из которых служили продвижению американских интересов и ценностей, а также выступали против нарушения прав человека в зонах военных действий, подчеркнули, что осуждают «все преступные действия против людей и имущества». Тем не менее отметили, что ответные меры на подобные не должны «выходить за рамки возможностей местных и государственных властей».

«Американским военным нет места в урегулировании вопросов с американскими гражданами, осуществляющими своё конституционное право на свободу слова, как бы неудобно это ни было для некоторых», — приводит Foreign Policy отрывок из письма.

Таким образом авторы обращения осудили использование в понедельник вечером во время массовых протестов в столице вертолётов Национальной гвардии США, которые проходили над толпами участников на низкой высоте.

«Решение перебросить регулярные войска в понедельник во многом было связано с тем, что нам не хватало людей здесь. Воскресная ночь была невероятно сложной для нас», — попытался оправдать введение тысяч военнослужащих Национальной гвардии в Вашингтон министр Армии США Райан Маккарти.

В пятницу, выступая перед журналистами, Маккарти подтвердил, что глава Пентагона Марк Эспер дал распоряжение 91-му батальону военной полиции немедленно покинуть Вашингтон, а также что он намерен «как можно скорее» отправить домой оставшиеся войска, несмотря на недавнее объявление о приостановке отвода военных из Вашингтона.

Foreign Policy отмечает, что местные чиновники осудили присутствие военных на фоне того, что на протяжении большей части недели протесты в городе проходили мирно. В четверг мэр Вашингтона Мюриэл Боузер потребовала вывести из столицы военных, направив Трампу письмо с сообщением об окончании режима комендантского часа и отсутствии арестов.