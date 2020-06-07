 

Le Figaro – США рассчитывают, что РФ и Китай продлят эмбарго против Ирана

07.06.2020, 0:42, Новости дня

Постоянный представитель США при ООН Келли Крафт заявила, что Штаты передали РФ проект резолюции, которая продлит эмбарго на продажу вооружений Ирану. Впрочем, как пишет Le Figaro, в Москве и Пекине считают, что раз Вашингтон вышел из иранской сделки в одностороннем порядке, то больше права голоса по подобным вопросам он не имеет.


Reuters

США поделились с Россией своим проектом резолюции, которая предусматривает продление эмбарго на поставку вооружений Ирану, пишет Le Figaro. Об этом сообщила постпред США при ООН Келли Крафт. Нынешние санкции истекают в октябре, отмечает издание.

При этом РФ уже говорила, что выступает против продления этого эмбарго. Сейчас Тегерану нельзя продавать вооружения, но у нескольких российских предприятий уже есть планы на этот счёт, пишет автор статьи.

Американский дипломат пообещала в ближайшее время предоставить текст резолюции всем 15 членам Совета Безопасности. Пока же его показали только Франции, Великобритании, Германии, которые подписывали сделку по Ирану, откуда США вышла, а также Эстонии, которая тоже сейчас заседает в Совбезе. Келли обещает провести тщательную работу по этому вопросу. Для принятия резолюции нужно набрать 9 голосов из 15, но при этом РФ или Китай способны наложить вето.

«Россия и Китай должны присоединиться к общемировому консенсусу относительно поведения Ирана», — приводит издание слова Келли. Она настаивает, что «абсолютно необходимо использовать все возможности, чтобы быть уверенными, что это эмбарго ООН на оружие будет продлено». Впрочем, каких-то дат голосования по резолюции пока не назначали.

Эмбарго связано с ядерной сделкой по Ирану, из которой США вышли, но рассчитывают на сохранения ограничений для Ирана. Впрочем, Россия, Китай и сам Иран считают, что раз Вашингтон в одностороннем порядке из договора вышел, то больше не имеет права голоса по вопросам, с Ираном связанным, пишет Le Figaro. 



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