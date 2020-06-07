“Белая система делает их жизнь нестерпимой”. Бэнкси посвятил новую работу Флойду и протестам в США

07.06.2020, 0:40, Новости дня

Британский уличный художник, известный под псевдонимом Бэнкси, 6 июня опубликовал в Instagram новую работу – она посвящена погибшему в Миннеаполисе афроамериканцу Джорджу Флойду и протестам, охватившим США из-за его гибели.

На картине изображен поминальный мемориал с фотографией темнокожего человека, над фотографией – флаг Соединенных Штатов. Рядом с фото горит свеча – от ее пламени начинает гореть и американский флаг.

Также Бэнкси опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что проблему расизма должны решать белые люди, поскольку именно они являются источником этой проблемы.

“Цветные люди сломаны системой. Белой системой. Подобно прорванной трубе, заливающей квартиру жильцов снизу. Эта неправильная система делает их жизнь нестерпимой, но не их задача исправлять ее. Они не могут – никто не пустит их в квартиру сверху. Это белая проблема. И если белые люди ее не исправят, кто-то поднимется по лестнице и постучит к ним в дверь”, – написал Бэнкси.

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Публикация от Banksy (@banksy) 6 Июн 2020 в 3:30 PDT

25 мая после жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе умер афроамериканец Джордж Флойд. Судмедэкспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате удушения (сотрудник полиции коленом прижал Флойда к асфальту, став ему на шею).

Гибель мужчины спровоцировала массовые протесты (нередко сопровождающиеся беспорядками и актами вандализма) сначала в Миннеаполисе, а позже – и в других американских городах.

В результате столкновений в девяти американских штатах погибло 11 человек, среди них – как полицейские, так и демонстранты.

Четверым сотрудникам полиции Миннеаполиса, которые участвовали в задержании Флойда, предъявили обвинения.