“Эффективность с минимальными затратами”. Минрегион Украины представил проект реформы районов

07.06.2020, 0:40, Новости дня

Министерство развития общин и территорий обнародовало проект реформы деления областей Украины на районы. Предварительный план деления областей опубликован на госпортале “Децентралізація”.

В соответствии с опубликованными материалами, после реформы в каждой области будет от трех до семи районов. Например, в Киевской области предлагается создать шесть районов (сейчас их 25) с центрами в Буче, Борисполе, Обухове, Фастове, Белой Церкви и Переяславе. Харьковскую область, сейчас состоящую из 27 районов, предлагается разделить на семь районов.

План нового деления Киевской области на районы. Графика: decentralization.gov.ua

В министерстве подчеркнули, что одна из причин, по которой деление на районы решили изменить, – “огромные диспропорции в параметрах существующих районов, что не соответствуют современным требованиям для организации эффективной местной власти”.

Так, самый маленький по количеству жителей район Украины – Полесский (Киевская область). В нем, по данным на 1 января 2019 года, жили 5622 человека. В самом крупном районе Украины – Харьковском – в 30 раз больше жителей (182 100). После реформы на каждый район будет приходиться минимально ≈150 тыс. человек.

“Районы являются искусственными образованиями для организации на их территории, в первую очередь, исполнительной власти, и ключевым здесь является максимальная эффективность с минимальными затратами на ее содержание. Услуги, которые ранее граждане получали в райцентрах, будут предоставляться на ближайшем к людям уровне – уровне общин, как это сегодня уже происходит в объединенных территориальных общинах, в Центрах предоставления административных услуг”, – отмечает портал.

В Минразвития общин и территорий подчеркнули, что это не окончательный проект реформы, в него еще будут вноситься изменения. Сейчас проект направлен в центральные органы власти на согласование.

Количество районов в Харьковской области может сократиться с 27 до семи. Харьков предлагается включить в состав Харьковского района (сейчас областной центр в состав района не входит). Графика: decentralization.gov.ua

О подготовке проекта административной реформы, которая предусматривает укрупнение и сокращение количества районов, в июле 2019 года заявлял нардеп от партии “Слуга народа” Александр Корниенко.

“Реформа предусматривает расширение полномочий власти местного уровня и, соответственно, уменьшение роли таких элементов, как государственные администрации, и замену их на префектуры, которые будут следить за законностью решений местных советов. При такой модели мощный районный уровень не сильно нужен, поэтому речь идет об укрупнении районов, которыми будет заниматься префект”, – отмечал он.