 

“В маске можно оставаться незамеченным”. Зеленского сняли на видео в киевском магазине

07.06.2020, 0:40, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский заходил за покупками в один из супермаркетов Киева. Об этом 6 июня в сообщила пользователь Facebook Людмила Архарова.

“Где я могу встретить президента? В магазине, где покупаю продукты. Держим дистанцию. Без фото. И люди сегодня не узнавали Владимира Зеленского. В мясном отделе я оттолкнула охранника, который мягко ограничил вход, а на любимом отделе сыра мне стало интересно, кого так охраняют. В маске можно оставаться незамеченным”, – прокомментировала она.

По данным Архаровой, речь идет о магазине goodwine.

Она также опубликовала два видео с мужчиной в маске, который очень похож на президента Украины. У него полная тележка с продуктами. 

Где я могу встретить президента? В магазине, где покупаю продукты…. Держим дистанцию. Без фото. И люди сегодня…

Posted by Lyudmyla Arkharova on Laupäev, 6. juuni 2020

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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