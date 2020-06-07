 

Страны ОПЕК+ договорились сохранить сокращение добычи нефти до конца июля

07.06.2020, 0:30, Разное

Страны-участницы ОПЕК+ договорились о продлении сокращения добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки до конца июля. Об этом сообщили источники Bloomberg и Reuters.

Также планировалось, что ОПЕК+ потребует от ряда стран, в том числе Нигерии и Ирака, которые превысили квоты по добыче в мае и июне, компенсировать их несоблюдение в июле-сентябре. По данным Bloomberg, государства согласились это сделать.

«Несмотря на достигнутый к настоящему времени прогресс, мы не можем позволить себе почивать на лаврах, — пояснил министр энергетики Алжира и президент ОПЕК Мохамед Аркаб. — Проблема, с которой мы сталкиваемся, остается сложной».

В проекте декларации говорится, что Мониторинговый комитет ОПЕК+ до декабря будет собираться раз в месяц для изучения ситуации на рынке, отмечают СМИ. По данным Bloomberg, переговоры с ним запланированы на 18 июня, и он может рекомендовать дальнейшее продление сокращения добычи нефти.

Ранее планировалось, что в июле нефтедобыча сократится на 7,7 млн баррелей в сутки.

ОБНОВЛЕНО

Глава Минэнерго РФ Александр Новак подтвердил, что договоренности были достигнуты.

О сокращении добычи нефти страны ОПЕК+ договорились в апреле. Они пытались это сделать с марта, но тогда переговоры не увенчались успехом: Саудовская Аравия заявила, что будет поддерживать поставки сырья на максимальном уровне, РФ также решила их не сокращать. Это спровоцировало резкое падение мировых цен на нефть, а в РФ и снижение курса рубля.

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Источник: Новая газета



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