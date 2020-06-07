Мнение: Дураки с рицином обиделись за Конева

07.06.2020, 0:15, Разное

Самая, пожалуй, дикая и позорная история последних месяцев – это скандал, который вот сейчас завершается у России с Чехией. Чехи выслали двух российских дипломатов, заподозренных… в организации покушения на двух муниципальных чиновников Праги, которые приняли решение о демонтаже памятника Коневу!



кадр из старого французского к/ф “Укол зонтиком”

Про это уже писали – скандал-то давно идет – но как-то не поворачивалась рука комментировать. Потому что сама суть обвинения – какая-то неандертальская, в него просто не хочется верить. То есть чехи решили убрать из своей красавицы-столицы советский новодел – на что, безусловно, имели полное право. Но современная РФ в ответ сначала принялась неприлично скандалить, вплоть до истерики – “положь на место! вы не имеете права! я буду жаловаться!” А когда чехи все эти вопли проигнорировали – вместо того, чтобы уняться, значит, решили “мстить”…

И якобы прислали – дипломатическим транспортом – уже готовых киллеров с рицином, редким и очень страшным ядом, следы которого очень нелегко обнаружить. Известен он в основном тем, что им КГБ уже пользовалась для “ликвидаций” в Европе, правда, еще при СССР (убили диссидента Маркова, знаменитый “укол зонтиком”). Блин, это что тогда – “преемственность поколений”?!

Конечно, верить в такое не хотелось. Потому что такие фокусы – убивать главу районной управы в чужой стране, который просто убрал истукана с подведомственной территории – это не просто преступление (заказное убийство), которое по законам любой страны карается по самой высшей мере; это не только подло и гнусно – это ведь еще и мелко! Была когда-то (или сама себя считала) почти сверхдержавой – а теперь занимается такими гнусными и мелкими пакостями! Ну что за рыбьи душонки, право слово. Как бы образчик – что будет, если старую, заржавевшую, но все еще остаточно мощную спецслужбу дать в руки мелким и дешевым пакостникам, щипачам, подлецам в духе “плюну в суп соседке, пока она не видит”.

Что будет? Да будет такой позор, что со стыда повесишься. И не сказать даже, что мелкая сволочь безопасней. То подлец в суп плевал, а теперь, почуяв могущество, прикажет детсад взорвать или целый детский дом пирожными отравить – на территории “вероятного противника”.

Прямых-то, совсем железобетонных доказательств у чехов, судя по всему, нет. Но косвенных – в избытке, да и репутация у “нашей Раши” уже сама за себя говорит. Не так давно Путин, кстати, ее в очередной раз подтвердил – когда осенью на встрече “нормандской четверки” в Париже к нему журналисты пристали с вопросами, убило ли ФСБ мигранта в Берлине, чуть не в центре города – а Путин им вместо ответа зарядил речугу о том, каким нехорошим человеком был убитый, сколько он совершал преступлений в Чечне и как, типа, хорошо, что такого негодяя больше не носит земля. То есть, по сути, признался – но с гордостью. “Да, наша страна занимается международным терроризмом, но мы убиваем только очень нехороших людей!”

Путин, видно, думал, что если Израилю можно было признаваться в подобных подвигах, то России тоже. И опять фиг угадал. Да, Израиль давно сам себе создал репутацию государства-отморозка, во многом намеренно – но ему она кое-как прощается, потому что Израиль – маленький. А вот у России опять ноги разъезжаются: невозможно быть одновременно и сверхдержавой, и отморозком – это как разом и шпаной, и полицейским.

Тем более, что у Израиля – с его убийствами и похищениями чуть ли не всей планете, плюя на законы и границы – есть и оправдание не сугубо местечкового, но общечеловеческого характера: евреи говорят, что они уничтожают и похищают террористов – тех, кто представляет угрозу для ВСЕХ, а не только для Израиля – то есть как бы выполняют хоть и грязную, но общеполезную работу.

И нетрудно видеть, что у российских терактов – что в Солсбери, что вот в Праге – таких оправданий НЕТ. “Обиделись за Конева” – это ни хрена не оправдание, это бред.

До каких же пор вся эта шобла – союз подлецов, дураков и негодяев, точнее – дураков, которые управляют негодяями – будет нас позорить и опускать ниже плинтуса? На них что, нет вообще никакой управы?