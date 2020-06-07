 

В работе Telegram произошел глобальный сбой

07.06.2020, 0:08, Новости дня

В ряде стран мира произошел сбой в работе мессенджера Telegram , следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Наиболее активно о неполадках сообщают пользователи из Белоруссии, Великобритании, Германии, Италии, Испании, Польши, Украины, Франции, а также США и Турции, передает ТАСС.

В РФ на сбои в работе мессенджера чаще жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Самары, Новосибирска, Иркутска, Краснодара и Нижнего Новгорода.

По информации сервиса Downdetector, большая часть пользователей (68%) жалуется на проблемы с подключением мессенджера к серверу, еще 28% сообщают о невозможности отправить или получить сообщения, 2% не могут зайти в систему.

В свою очередь Telegram на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» подтвердил проблемы с доступом к мессенджеру. Работа мессенджера была восстановлена через несколько минут.

Напомним, в апреле 2019 года Госдума одобрила в основном чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета. Документ направлен на защиту устойчивой работы интернета в РФ в случае возникновения угрозы его функционирования из-за рубежа.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.04 / Карантин в Украине продлили до 11 мая, Зеленский предложил Саакашвили стать вице-премьером. Главное за день

06.04 / Цена барреля нефти Brent упала ниже 36,6 доллара

25.05 / Путин назначил спецпредставителя по Сирии

04.05 / N-TV – немецкий проект «иммунных паспортов» вызывает скепсис не только у оппозиции

27.04 / Возобновление автобусных и железнодорожных перевозок в Украине. Криклий назвал дату

08.05 / ЦБ заявил о стабилизации экономической активности в России

27.03 / Трамп не планирует отменять съезд Республиканской партии из-за коронавируса

29.03 / Проект «Заслуженный отдых» научит пенсионеров фотографировать и вести блоги

11.04 / Эксперты рассказали, сколько на планете левшей

30.03 / Автор хита I Love Rock’n’Roll умер от коронавируса в США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска