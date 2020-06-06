Названа причина столкновения двух автобусов в Ингушетии

06.06.2020, 23:48, Новости дня

В оперативных службах Ингушетии назвали предварительную причину столкновения двух автобусов в Сунженском районе республики.

«Предварительно, причиной столкновения стало то, что один из водителей превысил скорость на грунтовой дороге», – приводит слова источника ТАСС.

ДТП произошло на территории яблочного сада ООО «Гигант» селения Нестеровское Сунженского района. Столкнулись принадлежащие компании автобусы ПАЗ, которые развозили рабочих предприятия, расположенного на 589-м км трассы «Кавказ».

В пресс-службе МЧС сообщили, что всего в автобусах находились десять человек, восемь из которых пострадали в результате ДТП, из них пятеро после оказания первой медицинской помощи были отпущены домой, трое остались в больнице.

По факту ДТП прокуратурой Ингушетии организована проверка. «В ходе проверочных мероприятий будет проверено исполнение обязанностей организацией, отвечающей за состояние указанного участка дороги, а также законность деятельности перевозчика и соблюдение им требований безопасности при транспортировке пассажиров», – сообщили в прокуратуре.

Там же отметили, что на место происшествия выехали первый зампрокурора субъекта и прокурор Сунженского района. Представители прокуратуры посетили Сунженскую районную больницу, где находятся пострадавшие. Ход и результаты проверки находятся на личном контроле прокурора республики.

В МВД по региону сообщили, что сотрудники МВД также проводят проверку для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Напомним, в субботу на территории яблочного сада ООО «Гигант» в Сунженском районе Ингушетии произошло ДТП с участием двух автобусов.