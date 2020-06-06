Пресняков и Подольская представили сыну нового члена семьи

06.06.2020, 23:45, Разное

Наталья и Владимир понимают, что хлопоты по уходу за

животным лягут на плечи взрослых. Между тем знаменитости уверены, что их сын

уже достаточно большой, чтобы часть забот взять на себя.

Породу выбрали небольшую – кавалер-кинг-чарльз-спаниеля.

Этих собак называют компаньонами.

В Сторис личного микроблога Наталья Подольская показала

встречу Артемия со щенком. Пса назвали Бася. Собаку попытались спрятать в подарочную

коробку, однако животное наотрез отказывалось сидеть смирно. Новый член семьи захотел на

волю раньше времени и обнаружил себя.

Артемий, естественно, был вне себя от восторга. Сын

Подольской и Преснякова обнимал и гладил питомца. Мальчик не хотел выпускать

пса из рук.

По словам Натальи Подольской, ей хочется, чтобы детство ее

сына было наполнено радостью и счастьем. Артистка не стала скрывать, что дома

Артемий – это центр Вселенной и пуп Земли. Ради отпрыска она и ее супруг

Владимир Пресняков готовы расшибиться в лепешку.