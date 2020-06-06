Коронавирус: последние новости на сегодня, 7 июня 2020 года

06.06.2020, 23:45, Разное

За последние сутки коронавирус в России обнаружен у 8 855 человек. С начала эпидемии выздоровели свыше 221 тысячи пациентов, а умерли 5 725 человек.

Министерство здравоохранения зарегистрировало еще один препарат для лечения коронавируса в России – “Левилимаб”. Сообщается, что изначально лекарство разрабатывалось для больных ревматоидным артритом.

В ближайшее время Роспотребнадзор опубликует рекомендации по открытию театров, сообщила глава федерального ведомства Анна Попова. Президент Владимир Путин отметил, что власти стараются как можно скорее отменить введенные из-за коронавируса в России ограничения.

В правительстве подготовили постановление о компенсации зрителям за отмену культурных мероприятий. Граждане смогут вернуть деньги или получить ваучер, дающий право на посещение ранее отмененного спектакля.

Коронавирусом в мире заразились свыше 6,77 миллиона человек, свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса. За последние сутки выявили сто тысяч заболевших.

В Соединенных Штатах число заболевших коронавирусом превысило 1,9 миллиона. Бразилия с 614 тысячами зараженных находится на втором месте,, Россия – на третьем.

Коронавирус в Москве

Заболели – 193 061

Умерли – 2 864

Выздоровели – 101 358

Коронавирус в России

Заболели – 458 689

Умерли – 5 725

Выздоровели – 221 388

Коронавирус в мире

Заболели – 6 775 963

Умерли – 393 980

Выздоровели – 3 230 060

Статистика коронавируса на 7 июня 2020 года

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква193 061

2 80697 358Россия458 6895 725221 388США1 901 785110 819557 059Весь мир6 775 963

393 980

3 230 833

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