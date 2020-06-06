 

Захарова: РФ благодарна США за предложение помощи с ликвидацией последствий ЧП в Норильске

06.06.2020, 23:39, Новости дня

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что РФ благодарна США за предложение помочь с ликвидацией последствий ЧП в Норильске. Она назвала инициативу госсекретаря США Майка Помпео "жестом доброй воли", а также напомнила, что ранее Вашингтон и Москва помогли друг другу с аппаратами ИВЛ.

Выступая в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE", она отметила, что США и РФ могут работать на благо, проявлять сотрудничество. Москва и власти Норильска уже определили сроки ликвидации последствий разлива топлива.

Ранее сообщалось, что Помпео в своем Twitter сообщил о готовности Вашингтона помочь России, несмотря на разногласия. США готовы выслать технических экспертов. Помпео отметил, что узнать о катастрофе было "печально".

Saddened to hear about the fuel spill in Norilsk, Russia. Despite our disagreements, the United States stands ready to assist Russia to mitigate this environmental disaster and offer our technical expertise.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 6, 2020

Разлив топлива на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании произошел 29 мая. Их хранилища вытекло около 21 тонн солярки, 6 тысяч тонн попали в грунт, а остальное — в реки Далдыкан, Амбарную и их притоки. Последствия ЧП ликвидируют 500 человек и 70 единиц техники. По факту аварии возбуждено четыре уголовных дела, начальник цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин задержан и заключен под стражу.



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