 

Олег Матыцин: нужно сокращать расходы бюджета на профессиональный спорт

06.06.2020, 23:39, Новости дня

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин сообщил, что профессиональному спорту нужно сокращать расходы государственного бюджета из-за изменившихся экономических условий в стране.

"Профессиональный спорт должен искать новые модели жизни и работы в изменившихся экономических условиях, – сообщил Матыцин в эфире радиостанции "Маяк". – Нужно искать модели взаимодействия с бизнес-сообществом и, конечно, постепенно минимизировать или сокращать расходы государственного бюджета на профессиональный спорт".

По словам Матыцина, Министерство спорта готово оказывать содействие в этом. Также министр сообщил, что сегодняшний кризис, связанный с пандемией, сделает процесс формирования новых экономических моделей в спорте более активным.

"Экономика страны испытывает очень серьезное напряжение. Главным становится защита интересов граждан и тех государственных учреждений, образовательных организаций, рынка труда, которые вообще обеспечивают жизнедеятельность нашей страны", – подытожил Матыцин.



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