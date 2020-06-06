23 тысяч человек приняли участие в акции против расизма и полицейского насилия во Франции

06.06.2020, 23:39, Новости дня

Во Франции свыше 23 тысяч человек приняли участие в акциях протеста против расизма и полицейского насилия. Такие данные заявил радиостанция France Info, ссылаясь на министерство внутренних дел Пятой республики.

Ранее СМИ сообщали, что в субботу, 6 июня, в Париже и других городах Франции проходит акция против расизма и с требованием правосудия по делу о гибели в Соединенных Штатах афроамериканца Джорджа Флойда.

По всей Франции в акции в протестах участвовали 23,3 тысячи человек, в том числе в Париже – 5,5 тысячи.

В столице Франции уже прошло несколько акций против полицейского насилия и расизма. Демонстрации сопровождались беспорядками и столкновениями с полицией, сообщает РИА Новости.

В городах США прошли протесты после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. После начала беспорядков четверых полицейских уволили, одному из них было предъявлено обвинение в убийстве, остальным – в пособничестве.

Акции солидарности с демонстрантами в Соединенных Штатах Америки проходят также в странах Европы.