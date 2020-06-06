Мнение: Письмо: “Он говорил – доверься мне”

06.06.2020, 23:29, Разное

Это бесконечно длинное письмо о двух частях разбирайте сами.

Здесь автор была в благополучном браке, с тремя детьми, хорошим мужем, но благодаря голодной короне начала метаться и искать корм, и затем принялась сливаться под короной, одному любовнику, второму, дальше слив пойдет живей.

Но она продолжает считать себя успешной женщиной, возможно даже роковой, сливов своих не видит.

Мужьям будет полезно почитать, чтобы субботний вечер для них не был слишком томным.

sasharoy

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Хочу рассказать свою историю . Мне очень нужна Ваша помощь. Очень надеюсь попасть на разбор. Письмо поделю на 2 части. Первую часть писала в январе месяце и вторую часть дописала сегодня.

Часть 1.

Мне 34, 3 детей , в браке 12 лет , 15 лет вместе. У меня муж очень хороший, но очень сухой. Хороший отец, надёжный, спокойной, добрый, не жадный , порядочный,трудоголик. У него есть свой бизнес и наш совместный. Он из очень верующий полноценной многодетной семьи. Добился всего сам . У меня Родители развелись когда мне было 12 лет и долго друг друга ненавидели. Отец участвовал в моей жизни, я его очень люблю , но очень его не хватало. Хотя у мамы второй брак и у меня второй Папа очень романтичный и тёплый в отношениях. Папа был жёсткий и требовательный .

У нас с мужем бизнес (производство, 170 человек сейчас работает). Он всегда мне помогал и всегда учавствовал в бизнесе , вместе все поднимали, хотя у него ещё 2 бизнеса . За первые 5 лет я очень устала, очень стрессовая работа , да и работали без выходных и рождение дочерей. Потом все стало налаживаться, сформировалась надежная команда и мне стало намного легче. Я стала больше времени уделять семье и себе . Работала 3 дня в неделю . Меня всегда обижало что муж настаивал чтобы я работала , развивала этот бизнес, а он занимался другими. Настаивал прям критично! И критиковал если начинались проблемы. А мне как девочке хотелось спрятаться в домик. Я хочу работать, я человек деятельный, но всегда хотела чтобы муж мне сказал Я тебя люблю и всем обеспечу. Живем мы очень хорошо материально, в основном это заслуга совместного бизнеса. В его бизнесе идёт большая капитализация, там завод и денег он оттуда забирает только зарплату.

Конечно я все время переживала , что он суховат и часто меня критикует. На работе мы иногда конфликтуем, ему надо доминировать, я не всегда могу промолчать, если не согласна с его мнением. Ну и как то сложно совместить роль бизнес управленца (когда надо часто быть жёсткой )и супер податливой жены,но я конечно старалась всегда сглаживать углы. Я творческая эмоциональная личность, архитектор по образованию, когда было адски тяжело в бизнесе-я все время мечтала вернуться в профессию, в красивый офис в центре Москвы. Очень хотелось работать с крутыми умными людьми , чтобы самой расти. Но конечно я не могла бросить бизнес который рос и развивался и приносил хороший доход.

Мне не хватает романтики. Работала с психологом, стало легче . Она обьяснила мне, что зато муж надёжный и не изменяет . Со всеми этими романтиками живешь как на вулкане и потом они часто изменяют.

Я всегда, всю жизнь очень яро осуждала измены. И думала что сама никогда не прощу и никогда не буду сама этого делать . 5 лет назад я влюбилась в мужчину старше на 15 лет . Познакомились по работе. 2 месяца была во всех этих чувствах, все было взаимно . Но поработав с психологом и сходив в церковь насильно вырвала себя и закончила всякое общение не изменяв. Пол года меня конечно подколбашивало, тк он давал мне очень много теплоты и восхищался мной. Видимо в семье мне не хватает признания , Комплиментов и каких то спонтанных объятий от мужа очень редко бывает или я сама прошу. Все романтики и выходы в театр придумываю сама. Последний год стал сложный в том плане что муж уработался (все таки 3 Бизнеса на нем ), получил нервоз и депрессию и стал лечиться и у него часто было плохое настроение и болела голова . У нас 3 дочки , они тоже замечали что Папа стал злой. Я с ним разговаривала поддерживала что надо больше отдыхать , выезжать , беречь себя, радоваться жизни. Потому что мы наконец добились всего того о чем мечтали и жили очень хорошо!!!

Он меня не слышал , пока само здоровье ему не сказало Пока! Я старалась ему помочь, находила врачей и тд. , просила чтобы больше отдыхал. По дому его никто не напрягает, есть Няня и Домработница – он приходит домой когда хочет.

Полгода назад по работе я пошла учиться в лучшую бизнес школу России. Меня отобрали и дали грант. Там 40 человек. Из них 30 успешных мужчин с успешными бизнесами . Все из разных городов . И 10 женщин , почти все разведены , многие *бабы с яйцами*. Я чувствовала себя на позитиве:ещё Молодая ,симпатичная, ухоженная, как говорят мужчины очень женственная ( я веду себя достойно и никогда не даю повода, да и мыслей у меня никогда не было похотливых) , состоявшая в бизнесе, родила 3 детей и в браке. Я вообще часто слышу от мужчин что как мне это удалось все. Что это нереально. Некоторые даже не верят что у меня есть муж и дети. Я получала много комплиментов от всех и моя голодная корона начала расти и очень быстро .Я наконец почувствовала что я чего то стою и многого добилась в жизни в свои 33.

Учеба состояла из 4 модулей раз в месяц. Раз в месяц мы неделю учились с 8 утра до 22 вечера. Конечно все сдружились и мы до сих пор встречаемся коллективом , куда то ходим. По пятницам почти все шли в ресторан и в клуб. На учебе у меня очень выросла самооценка, тк практически все мужчины со мной общались и делали комплименты. Я всегда ношу платья и каблуки, кто-то мне даже сказал сколько же у тебя платьев-ты ни разу не повторилась .

Я со всеми была доброжелательна и позитивна , но никого не подпускала. С самого начала более активно обратили на меня внимание 2 партнёра. У одного завод , ему 40 лет и 3 детей в другом городе. Назовём его Б. Второй 33 года ( про него и пойдёт речь )прожил в Германии 7 лет и вернулся в Россию чтобы вместе с партнером начать новый бизнес. Это С. У них стартап. С. Сейчас живет на сбережения . Удивило меня то что они были без колец и я совершенно наивно думала что какие классные и без семьи или разведены. Они про свои семьи ничего никогда не рассказывали . Ну и поведение было соответсвующее. Я ещё шутила – 2 лавиласа приехали Москву покорять )) в перерывах мы гуляли , было лето. Я воспринимала их как друзей, много смеялись. С. очень обоятельный и с отличным чувством юмора, галантен. Б суховат но шутки у него конечно часто были дурацкие. Б. Я чувствовала что ему нравлюсь , он мне делал комплименты и даже как то прислал стих “Не надо беречься !» Ну мол не надо убегать от любви. Я никогда не изменяла мужу и не собиралась . На Б быстро накинулась одна из женщин которой было 40, она очень активна и позитивная и у них быстро завязались отношения , но и закончились быстро. В общем так прошло 3 месяца, ничто не предвещало мне каких то перемен. Я заметила что уровень моей энергии вырос, но это потому что я ооочень люблю учиться и общаться с успешными людьми- это сильно мне повышает мотивацию и хочется идти дальше.

В конце 3-го модуля в среду после учебы мы остались компанией немного посидеть выпить вина и пообщаться. Все шутили, всем весело. С. не было, он появился позже-оказывается ходил куда то на свидание, с кем то успел познакомиться. Он очень нравиться девушкам, он очень лёгкий, позитивный , галантный. Пришёл грустный типо сказал не понравилась девушка. В это время мне девушка Б шепчет на ухо что я очень нравлюсь С, что меня очень удивило, я этого не чувствовала . Пару раз я выходила на улицу с ребятами кто курит, он шёл со мной. Потом я вызываю такси и собираюсь уходить-он встаёт и идёт меня провожать и просит отменить такси , но я уезжаю .

Еду в такси в час ночи и от него приходит смс «Оля, я попал» … помню мне было приятно . Я что то ответила нейтральное. Со смайликом . Домой приехала и чувствовала волнение. На следующий день на учебе почувствовала что тянет и его тоже. Сказал что чувствует себя как кролик перед удавом . Вечером все поехали в кафе, я поехала домой, он меня звал . На следующий день в пятницу ( это последний день и все разьежаются домой ) меня уже начало конкретно колбасить, я ничего не ела, не понимала что происходит , мне хотелось с ним поговорить и понять что это. Он позвал меня пить чай вечером после учебы и там раскрыл все Карты. До этого момента я не знала что он женат и у него ребёнок и как потом оказалось жена ещё и беременна. Он 7 лет в браке , никогда не изменял, но понял что может любить ещё “пару глаз “ ( как он сказал ) и что чувствует нереальную тягу ко мне, но тк у меня такое положение то даже не мог подступиться. Я тоже рассказала про себя что никогда не изменяла мужу. И что я не знаю что со всем этим делать . Его ОЗ я не понимала. Вроде он говорил про какие то вложения и активы, но при этом жилья своего не было. Но точно меньше моей. Но я это поняла только в конце. Так он мне казался состоятельным и успешным. По крайней мере в Германии он зарабатывал от 10 тыс евро.

Нам было нереально хорошо вместе. В конце он меня поцеловал в щечку и они улетели с партнером в другой город в командировку. Партнер Б когда увидел меня с ним был очень злой, мне показалось что он преревновал меня. С. посадил меня в такси и сразу начал писать много и часто.

У нас был месяц до следующего последнего модуля. Он писал и звонил мне каждый день. Не было ни дня чтобы он пропал. Он много мной восхищался , я им. Говорила что у тебя все получиться- Ты будущий олигарх!!! Конечно я влюбилась и привязалась. У меня даже привычка сформировалась что он каждое утро мне пишет и звонит и потом в течении дня. И сейчас чувствую эту привычку, что жду. Иногда чувствовала прям ломку так хотелось поговорить и когда он звонил – меня отпускало.Нам было классно и интересно общаться, мы много смеялись,было очень комфортно. Отношения были ооочень доверительные. Он говорил что я так быстро стала ему самым близким и лучшим другом. Первое время я очень сильно сопротивлялась этим чувствам. Часть меня пыталась все-таки найти что то чтобы завершить отношения , что в них нет будущего, но он очень сильно притягивал меня к себе своей теплотой и потоком. Когда я прям сильно собиралась с силами и говорила что все друзья. Он говорил я буду с тобой дружить, только не бросай меня. Я хочу быть рядом !

Он очень часто говорил-Доверься мне! Давай я буду думать за нас. Зачем ты хочешь запечатать все эти чувства в бутылку, все равно это прорвёт ! Что это прекрасные чувства и ими надо наслаждаться!!! Это так редко в жизни бывает!Да, пусть встречи у нас будут редкие ( он в другом городе далеко , хотя через год собирался переехать в город рядом с Москвой) но очень красивые! И ЭТО у нас надолго! Он говорил что он прекрасно понимает мое положение и это было бы верх кощунство завести со мной отношения только ради переспать и бросить . Он часто говорил что я его спасла от всяких интрижек и что он благодарен Богу что я такая идеальная обратила внимание на него. Часто называл меня идеальной. С его слов я так понимала это тоже некий статус для мужчины иметь надежную постоянную любовницу да ещё и успешную, которая тянуть не будет из семьи. Он всегда меня убеждал в том что у нас любовь и что это надолго!!! Конечно было сильное сексуальное влечение. На втором свидание он очень яростно пытался меня поцеловать, всегда притягивал к себе . Я старалась держаться, но в машине мы все же поцеловались и это было офигенно. В переписке у нас даже был секс несколько раз. Он раскрывал во мне сексуальность. Я даже не знала что могу быть такой. Переписка у нас была в закрытом чате! Мы сразу договорились что безопасность превыше всего и никто не должен пострадать из-за нас. Это была нереально крутая переписка, иногда он писал такие фантастические вещи как поэт , присылал песни и стихи. Это было очень круто и безумно романтично!!!! Можно книгу было бы написать сколько там всего было сказано и им и мной!!!

Мы оба ждали нашего последнего модуля, мы понимали что у нас будет секс, что сопротивляться этим чувствам у меня уже нет сил . За этот месяц и потом мы очень сблизились, он всегда говорил что я ему и любимая и настоящий друг, он мне все рассказывает и по бизнесу со мной интересно.

Когда он приехал в Москву на последнюю неделю учебы конечно все случилось . Перед сексом он признался мне в любви .Он снимал красивые гостиницы, говорил что это лучший секс в его жизни , он не выпускал меня из кровати. Очень старался чтобы я кончила. И у меня это было по 3 раза. Я не искушенная в этом плане и конечно мне было приятно что он так заботится о моем удовольствии , я была в восторге и говорила что он Просто нереален в сексе, просто великолепен . Ещё он говорил что никогда ни с кем не кончал от орального секса. Что он в восторге. Он очень страстный. Кстати до этого он намекал что не сможет со мной в презервативе, я как поняла что есть какие то проблемы и разрешила ему без. Но конечно спросила могу ли я быть уверена в нем. Он сказал что конечно сдавал все анализы и тд и что он только с женой. К слову потом признался что на 2-м модуле у него был секс с одной женщиной которой 40 и она офигенно выглядит . Я ее видела. Но как я поняла она потом пропала после секса и это задело его эго. Я расстроилась что он меня обманул, хотя он как уж на сковородке говорил что она просто его распечатала а так он 7 лет был верным мужем. Но конечно я расстроилась А как доверять теперь? Ведь все таки в этой истории не только двое замешаны , но и дети и мужья! Поэтому человек должен быть надёжный. Может он боялся что потеряет меня если сразу бы сказал. Но и что женат почему никогда не говорил, про семью. По нему видно что он всю жизнь будет искать таких любовных отношений ,потому что он очень нравиться женщинам.

После этой фееричной недели учебы, любви и секса он уехал в командировку . Все так же много звонил и писал . Теперь разговоры были о совместной жизни , что он хочет от меня детей и чтобы я носила его фамилию. Что у нас будет 7 детей (моих 3, его 2, и совместных 2) Я конечно тоже этого хотела и говорила что любящие люди должны быть вместе несмотря ни на что!!! Потом он очень сильно переживал что жена не отдаст детей, а он очень любит сына и сам вырос в полноценной семье и это вскрывало ему мозг. Мы договорились что надо эти темы оставить , тк сейчас это нереально и жена у него беременная , ну и вообще я попросила даже не говорить что он меня любит тк это сильно волновало мою душу.

Параллельно я работала с психологом и все таки пыталась соскочить с этой иглы или хотя бы уменьшить зависимость и обшение. Причём я честно ему говорила давай чуть меньше общаться , но ему было все равно . Он хотел и все! Его даже немного раздражало если я не могу говорить когда он звонит . По сколько мы разговаривали и переписывались очень много. Это было 3,5 месяца я чувствовала что это занимает все мои мысли, я очень вяло работала, была как размазня . Но конечно я кайфовала, очень за собой ухаживала .

Про МУЖА! Все это время я старалась мужу ещё больше уделять времени , налаживать отношения. Я не хотела чтобы отношения в семье ухудшились . Хотя по началу это было тяжело, даже секса в семье не хотелось .Он видимо что то почувствовал и стал притягивать меня к себе. Стал скучать, ждать, обнимать . Никогда не видела его таким заботливым ! Он перестал меня критиковать, стал мягким ! Стал очень много говорить как он нас ценит и любит нашу семью! Это даже заметили люди со стороны. Но и жаловался на здоровье, опатию и тревогу! Я сказала что нам надо вместе сходить к психологу я хочу чтобы наши отношения улучшались , но я хочу как женщина чувствовать себя более счастливой. Именно как женщина чувствовать себя желанной. И что меня надо больше хвалить, от этого у меня вырастают крылья-мне хочется быть ещё лучше. Я думаю что во многом отношения улучшились потому что я сама стала более мягкой. Те я стала на мужа ласковее смотреть, говорить как я его хочу. Если он что то просил что мне не нравится как козочка бежала делать. Я просто сама себе вопрос задавала, а если бы С тебя попросил как бы ты сделала,)))) это оказалось очень круто вспомнить эти чувства при влюблённости и применять их !!! У нас ооочень улучшились отношения с мужем, хотя они и так были хорошие просто более спокойные.

Через неделю у С было день Рождение, он все ещё был в командировке . Праздновать он не любил, но я сказала что в качестве подарка хочу это день провести с ним. Он был рад. Прилетела на 2 дня. Все феерично , красиво, секс, прогулки, концерт. На следующий день улетаю вечером в Москву. Утром он прилетает ко мне и вечером должен уже улетать домой далеко. Те мы прям целых 3 дня провели вместе. Это было супер. Но честно в конце я уже думала как я хочу домой. Он улетел домой. Все так же мы общались, сближаясь и привыкая ещё больше.

Переодически меня все же тяготила эта двойная жизнь и я общалась с психологом как это прекратить даже стратегии выстраивала. Как то мы с ней придумали что я скоро скажу что я беременная от мужа, тк он давно не приезжал это выглядело бы вполне правдоподобно. Но проблема была в том конечно я была не готова. Я по уши была в него влюблена и впринципе уже даже приняла что так все и будет и что это прекрасно.

Прошёл ещё месяц. Я начала спрашивать когда он приедет. Он не давал никакого внятного ответа. Меня это сильно обижало. Те была такая неопределённость . Вначале отношений он мне говорил , что пусть встречи будут не частные (раз в 3 мес) но красивые. Я ему сразу сказала что мне надо минимум раз в месяц. Мне важен тактильный контакт, я хочу обнимать его и чувствовать. В общем прошло ещё 2 -3 недели , он все ещё не говорил что то конкретного. Я сейчас понимаю что я реально присвоила его уже себе и давила. А он не был готов мне что то сказать . Во первых чтобы ко мне прилететь это надо потратить тыс 40-50 тыс , во вторых жена беременная. Он говорил что в феврале он повезёт ее рожать в Германию и будет проездом в Москве и мы встретимся обязательно потому что он тоже сильно страдает и очень меня хочет! Он частно просил у меня фото Ню, хотел секс по тел. Часто писал что безумно хочет меня. Переживал что я стала меньше присылать фото, но мне правда было некогда. Я разрывалась .

В общем из за этой необпереденности меня колбасило, он ничего не мог мне пообещать . Он говорил я не знаю где я буду через месяц. Лучше пусть для тебя будет сюрприз, чем я пообещаю и не смогу.

Мне кстати психолог и говорила что если хочешь чтобы он пропал – начни давить. Я это делала неосознанно. Мне казалось что он полностью мой и у нас надолго( как он сам меня убеждал). Он меня в этом убедил , я расслабилась . Как то он сказал мне что жена все почувствовала и сказала что я точно знаю что у тебя кто то есть. Что она отдалилась от него и переживает . И что ему много усилий понадобилось все наладить .Но он сам иногда такие вещи странные ей говорил. Например приехал из Москвы после учебы сказал ей что ему сказали что он недолюбленный и недоласканный! Я ему говорила зачем ты так – наоборот улучшай отношения, давай больше заботы и теплоты , тем более она беременная! Он ее иногда провоцировал, наверное неосознанно. Ещё говорил что якобы у него нет секса теперь дома, что его не тянет , что хочет только меня и иногда спрашивал как у меня и ревновал к мужу. Хотя он мне всегда говорил что он вообще не ревнивый. Иногда складывалось впечатление что он самый настоящий нарцисс и эгоист !!! А иногда и вампир. Помню после 3 дней вместе я отсыпалась деня 2-3, у меня не было энергии совсем. Или иногда после какого то разговора чувствовала опустошение.

В середине декабря у меня командировка в Германию , я пишу в группе нашей учебной никто случайно не собирается лететь. Мне страшно не хотелось одной, тк там дожди, серость ну и скучно одной лететь. Через какое то время мне написал Б. ( партнёр С ) что он летит в тот город как раз через неделю как мне надо, у него там квартира и дела. Мы договорились полететь вместе. Я в общем то и думала просто долететь. А он берет там машину , планирует Все 3 дня что мы там будем делать , куда поедем. Я вежливо отказываюсь. С. При этом переживает что едет не он, а его партнёр . Б отвозит меня в гостиницу после аэропорта потом приглашает поужинать , прогуляться по рождественским ярмаркам. Я спрашиваю у С. – он разрешает. В общем Б. Берет шевство надо мной на эти дни. На следующий день у меня встреча с немцами, он приезжает ( хотя я не просила ) проверить все ли впорядке и приехала ли переводчица. Убедившись что все ок уезжает и приезжает за мной в обед и мы гуляем по рождественским ярмаркам, общаемся как друзья, я не разрешаю за себя платить , иногда пытаюсь заплатить за него. Не хочется быть обязанной . Он рассказывает про свою семью и про свою какую то любовницу которая сейчас вроде бы его бросила через 3 года. Он переживает. Но он с ней раз в полгода встречался ( она из другого города ), понятно что сколько можно терпеть . На следующий день он везёт меня в другой город, мы гуляем там. Потом я должна улетать, я вежливо пытаюсь отказаться вести меня в аэропорт ( ему не по пути) , но он уже сам все решил. Я очень много и восторженно благодарю за внимание, за эмоции, за потраченное время на меня. Он сказал : “С тобой легко быть парнем! “ я до сих пор не понимаю почему он все это делал , зная что я с С. и что у нас очень хорошие отношения. Но Б. очень спокойный и суховат , по нему вообще ничего не понятно.

Я приезжаю в Москву , все у нас с С. Прекрасно. Я на всякий случай прошу не хвастаться Б. Про наши отношения . Я почему то в какой то момент подумала а вдруг Б позавидует и начнёт может быть как то С. Настраивать против меня. Ну чтобы я свободная стала. Хотя конечно это все выдумки. В общем ещё 2 недели до Нового года все так же прекрасно общаемся с С.

Иногда я чувствовала что если меня становилось много, то он как то чуть остывал, становился такой деловой, занятой, я начинала себя сдерживать и его опять накрывало потоком и он меня не отпускал.

Перед Новым годом он уезжает с тестем и его друзьями в горы на 3 дня, говорит не будет связи снегоходы и тд. Тесть и теша его не любят ( он переодически мне жаловался/я его поддерживала ), но он как дипломат не мог отказать . Сказал что пиши мне а то я приеду и от тебя ни одного сообщения-расстроюсь . Я писала каждый день что то приятное, мне хотелось))) я видела что сообщения доходили. Потом он приехал и позвонил в очень расстроенных чувствах, что он там чуть не подрался с другом тестя , а тесть не заступился за него и зря он поехал, ведь не хотел . Я ему прислала кучу всего приятного ! Поддерживала его, что он молодец и дипломат и правильно все сделал ! И всякие фотки смешные котиков ( а он был у меня котиком и ему это нравилось что я так его называю )хотела его поддержать .На следующий день 31 декабря он также писал и 3 раза позвонил.

Поздравил меня с Новым годом , сказал оставайся такой же идеальной и пошёл спать сказал что семьей уезжает завтра на горнолыжный курорт . Я ему ещё ночью отправила поздравление написав что я очень счастлива что этот год подарил мне его , любимого и родного человека . И что он счастливый мужчина что у него есть 3 любящие женщины ( жена , я и Дочка ). Утром он написал что ему безумно приятно и это взаимно … и все … весь день ничего…. я задёргалась …. на следующий день тоже ничего…. он почти всегда писал и звонил первый.. поэтому я ждала.. днём не выдержала ( у него уже вечер) спросила как дела? Все ли у него хорошо? Он только в 4 утра по его времени прислал мне « Привет! Я на горнолыжном курорте» и прислал фото с сыном и даже не спросил как у меня дела. И опять целый день тишина. Поплакала. У меня ломка. Жизнь стала серая, я не знала как жить дальше. Мне казалось что все такое скучное!!!! В общем реально наркота!!!!Мне стало обидно что я столько всего ему за эти дни написала приятного и что мне уж точно теперь не надо писать самой. Через день я удалила Вибер ( мы там переписывались ), потому что у меня начался невроз я все время ждала и проверяла. Он никогда не пропадал ни на день ! Если уж он захотел то он бы мне написал и в Воцап и телеграмм. В телеграмме у нас есть учебная группа где мы все и там видно что раз в день он заходил туда . Он в группу никогда не пишет . Я переписываюсь со всеми. Сделала очень крутое смешное видео новогоднее всех поздравить и отправила. Мне столько все приятных слов написали… он это видел …ещё через день я поняла что я не проверяю телеграмм потому что меня это тоже сильно ранит что в сети он бывает . С Рождеством он меня не поздравил и я тоже . Конечно может он писал мне на вибер и там было видно что сообщения не доходят , но я уверена что он если бы хотел написал бы куда угодно. Через 4 дня молчания я Слава Богу улетела семьей в Дубай. Подруга мне посоветовала Ваш блог и я теперь учитываюсь, заказала книгу и чувствую что по тихоньку меня отпускает . Самый для меня болезненный вопрос ПОЧЕМУ? Ведь мы не поругались, все было идеально , я ничего не требовала от него кроме встречи хотя бы раз в 1-2 мес. Звонил и писал он почти всегда сам. Как то давно мы говорили что если что то у кого то измениться то мы друг другу об этом скажем, не будем просто пропадать потому что это больно ( это я его просила ). Поэтому мне реально больно от неизвестности. Я всегда искренне к нему относилась и очень старалась чтобы ему было хорошо. Хотя читая блог, я сейчас понимаю что я очень сильно слилась, решила что это мое. Я и штурман и щипцы нереальные!! И конечно я понимаю что эти отношения требовали большого ресурса и морального и материального.

Слава Богу я понимаю что для меня это наилучший вариант . Я бы не смогла закончить эти отношения сама-я сильно привязалась и я любила… и по идее наверное даже и думать не нужно а что и почему, а просто благодарить Бога что все так благополучно закончилось. Сейчас у меня план – Настроиться на семью, на развитие отношений с мужей ( сейчас у нас намного теплее отношения, он меня любит и благодаря этим отношениям я увидела свои ошибки ) , развитие бизнеса – у меня сейчас серьёзный проект по экспорту, учеба, спорт.

Сейчас я прогуливалась по нашему отелю и увидела парня похожего очень на него и у меня навернулись слёзы на глазах. Я знаю что это пройдёт . Но неужели нельзя было хотя бы какую то красивую песню мне напеть что жена узнала или ещё что то , что он не может общаться. Неужели он ни капли не ценил меня и как все так резко перевернулось у него в голове? Мне кажется было бы легче если бы хоть что то сказал . И что мне делать если он опять объявиться ? У меня привычка какая то все время ждать когда он напишет и когда я просыпаюсь – мысли сразу про него. Такое ощущение что его фигура все время со мной. Мне так тяжело от этого!

Часть 2.

Пишу продолжение спустя 5 месяцев. В итоге он объявился через неделю и сказал что он просто был не в себе и пропал на 3 дня а потом я удалила Вибер и там он мне писал а я молчала. Очень был обижен на меня, что я ему не отвечала . Недели 3 мы налаживали отношения очень медленно никто не хотел показать слабину и как мы скучали. Потом он приехал в Москву. Вечером мы встретились , я ему сказала что сегодня у нас прощальный секс и все отпусти меня. Ты меня мучаешь и ничего не даёшь, ничего не обещаешь. Он ещё больше стал мне звонить и не отпускать. Моя единственная просьба была чтобы мы виделись раз в месяц. Он должен был переехать в Питер в апреле и оттуда это было делать легче. Но он ничего не обещал. Так прошёл февраль, я ничего не спрашивала. В марте он должен был приехать в Питер. Дата приближалась он молчал. В итоге я поняла что я уже так больше не могу, мне эти отношения уже приносят больше переживаний , а не удовольствия. Я улетала с мужем в Испанию на 5 дней и в самолете написала ему, что «Прости, спасибо за все. Так больше не могу. Хочу отдохнуть. Блокирую тебя пока буду в Испании а может и дольше. Если ты не обидишься на меня буду очень рада быть тебе другом в будущем! Очень тебе благодарна за все!» И заблокировала везде где только можно. После приезда поняла , что не хочу пока общаться , смысла в этом нет. Тем более у него дочка долга была родиться и я оставила его в покое. Чтобы отвлечься я общалась с одним парнем который за мной сильно ухаживал и мне это очень помогло. Он мне не особо нравился, но он был высокий красивый и романтик и это мне помогло. Через 1,5 мес я уже успокоилась. Конечно я скучала по С иногда. И я разблокировала. Он сразу написал . Начал с обвинений . Я была спокойна. Я уже не особо что то хотела . В душе надеялась , но он также ничего не сказал про встречу и я по-тихоньку стала его забывать. Хотя он все также пытался часто со мной общаться и просил фотки. Фотки я не присылала но иногда болтали и много смеялись. Он отличный друг.

С началом ковида в моем бизнесе начались проблемы. Мы не работаем уже 2 мес и не понятно что будет дальше. Понятно что бизнес не разрушится, но возможно год уйдёт на восстановление и денег не будет. Муж все время психует по этому поводу на меня, что я мало делаю и мало работаю. Нам сейчас его ЗП с другого бизнеса не хватает , тк все таки мы большую часть жили на общий бизнес который сейчас ничего не приночит. Я его прошу больше забирать из того бизнеса, что за 10 лет его компания почти ни разу не выплатила дивиденды. Он беситься. А меня раздражает что нам не хватает денег и Я их должна искать а не он! В общем отношения реально ухудшились, плюс я вижу все время его недовольства всем и мной и никакой теплоты и поддержки! Он считает что все у нас хорошо и говорит что любит меня. Секса он не хочет давно. Раз в неделю это прям подарок. 2 минуты и ему все равно кончила я или нет. Конечно я не успеваю и в общем то все время хочу реально хочу хорошего качественного секса. Иногда все вроде становится хорошо и спокойно , но чуть речь зайдёт о работе и все мы ссоримся. У меня часто платья и вообще ничего не хочу делать, это все равно никто не оценит. Он хороший отец, симпатичный, ему 37, душа компании, бизнесмен, но ужасно сухой . Иногда смотрю на него и думаю, все вроде бы так хорошо, почему он не понимает что нужно быть ласковым и внимательным. Чтобы я не искала эту теплоту. Наверное все ещё люблю его.

Ещё параллельно подруга посоветовала зарегистрироваться на Тиндере чтобы отвлечься от С. пообщаться . Это тоже помогло. Было много переписок и комплиментов , но встретилась я в итоге только 3 раза. Первый влюбился в меня , но внешне он мне жутко не понравился. 2 й хороший, тоже предлагает отношения, но физически как то меня не тянет.

3 раз – завязалась переписка с О, ему 46 ( хотя было написано что 38). 10 дней переписывались и я влюбилась уже в него. Он женат второй раз, ребёнку 4 года. Мы встретились и влюбились друг в друга с первого взгляда. Он очень высокий 192, я 167. Но очень лёгкий и веселый. Его ОЗ думаю больше моей. Приехал он по крайней мере на машине которая стоит больше 10 млн. У него свой бизнес, и он на фондовом рынке 20 лет. Говорит что жена на него забила и секс раз месяц. Ему обидно и поэтому он тоже ищет отношений теплых, не только секс. Ему нравится что я такая независимая и столько всего добилась. Мне с ним очень интересно. На второе свидание конечно у нас был секс потому что мы уже с переписок готовы были друг друга разорвать. И теперь иногда проскальзывает у него, может я разведусь, хотя изначально мы все обсудили , что никто никого из семьи не тянет. Что это легкие отношения для Любви. Надо признаться и я стала думать что а вдруг я полюблю его, что мне тогда делать. У меня все таки 3 дочки (4,8,10 лет).

Но с другой стороны я не боюсь что то менять. Я хочу жить с любимым человеком и родить ему ещё ребёнка. Я сегодня даже считала в денежном эквиваленте если я разведусь и в худшем случае если муж отберёт бизнес, то у меня останется денег от пассивного дохода чтобы обеспечить полностью себя, детей и немного откладывать ( это примерно 500 тыс в мес). И обеспечу каждую жильем и образованием даже если муж не будет помогать. Те на шею я никому не сяду.

И я не знаю как быть развивать эти отношения в сторону Любви или жестко присечь все мысли и ему сказать чтобы об этом не думал и настраивался на дружбу и секс раз в неделю как я и хотела. Но честно меня пугает что мне всю жизнь придётся прожить с таким холодным мужчиной. Сейчас я ещё молодая и симпатичная и пока у меня выбор есть. А в 45 это будет уже нереально. Я человек творческий и эмоциональный!!!! Я за Любовь !!! И тк мне Всегда не хватало отца, меня не пугает что уму 46 (12 лет разница) , он Мужчина взрослый и я чувствую себя девушкой с ним по настоящему.

Спасибо Вам огромное за все!