В Житомирской области избили народного депутата от “Слуги народа” – СМИ

06.06.2020, 23:18, Новости дня

Вечером 5 июня в Житомирской области побили народного депутата Украины от партии “Слуга народа” Юрия Заславского. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает “Житомир.info”.

Инцидент произошел на заправке ОККО возле села Заречаны.

38-летний нардеп якобы участвовал в драке с другим мужчиной. В ходе конфликта Заславский потерял сознание и упал на землю.

По данным издания, нардеп получил ссадины и царапины на лице, от госпитализации отказался, но получил направление на судмедэкспертизу.

В полиции Житомирской области “Житомир.info” подтвердили, что такой инцидент был. Правоохранители открыли уголовное производство, по какой статье – не уточняется.

Заславский стал народным депутатом по списку “Слуги народа”, там он был 118-м. Он родом из Хмельницкого.