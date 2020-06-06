Премьер Польши надеется, что США направят в страну больше военных

06.06.2020, 23:18, Новости дня

Премьер-министр Польши Матеуш Моравцкий надеется, что часть американского военного контингента, которая будет выведена из Германии, передислоцируется в Польшу. Об этом он заявил в эфире радиостанции RMF24 6 июня.

Отвечая на вопрос, могут ли быть размещены в Польше все американские военные, находящиеся сейчас в Германии, глава правительства отметил, что это решение находится в компетенции президента США Дональда Трампа. “Надеемся, что контингет в Польше будет расти все время”, – добавил Моравецкий.

Он также заявил, что “геополитика изменилась, теперь нужно укреплять восточную часть НАТО”.

По словам премьера, переговоры по этому вопросу продолжаются, об их результатах станет известно “через некоторое время”.

В октябре 2016 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что у НАТО появятся четыре многонациональных батальона в восточной части Альянса. По его словам, эти батальоны станут “железным доказательством” того, что НАТО готов развернуть тысячи своих войск, чтобы поддержать союзников.

Так, 7 января в Польшу прибыла первая группа из 250 американских солдат, 9 января – первая танковая группа вооруженных сил США.

При этом Варшава последовательно выступает за увеличение американского военного присутствия в стране в свете угрозы со стороны Российской Федерации.