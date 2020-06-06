 

Премьер Польши надеется, что США направят в страну больше военных

06.06.2020, 23:18, Новости дня

Премьер-министр Польши Матеуш Моравцкий надеется, что часть американского военного контингента, которая будет выведена из Германии, передислоцируется в Польшу. Об этом он заявил в эфире радиостанции RMF24 6 июня.

Отвечая на вопрос, могут ли быть размещены в Польше все американские военные, находящиеся сейчас в Германии, глава правительства отметил, что это решение находится в компетенции президента США Дональда Трампа. “Надеемся, что контингет в Польше будет расти все время”, – добавил Моравецкий.

Он также заявил, что “геополитика изменилась, теперь нужно укреплять восточную часть НАТО”.

По словам премьера, переговоры по этому вопросу продолжаются, об их результатах станет известно “через некоторое время”.

В октябре 2016 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что у НАТО появятся четыре многонациональных батальона в восточной части Альянса. По его словам, эти батальоны станут “железным доказательством” того, что НАТО готов развернуть тысячи своих войск, чтобы поддержать союзников.

Так, 7 января в Польшу прибыла первая группа из 250 американских солдат, 9 января – первая танковая группа вооруженных сил США. 

При этом Варшава последовательно выступает за увеличение американского военного присутствия в стране в свете угрозы со стороны Российской Федерации.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.06 / Китайца задержали в Уфе при даче взятки сотруднику ФСБ

12.05 / MINI подняла ценник в России

04.04 / Корреспондент – белорусский клуб «Слуцк» стал флагманом мирового футбола

15.04 / Власти КНР обязали заболевших коронавирусом иностранцев оплачивать лечение

03.04 / Специалистов войск РХБЗ собрались отправить в сербский военный городок

18.05 / Нацпроекты помогли жителям Югры приобрести профессии

19.04 / Названы наиболее поопулярные товары в условиях самоизоляции

21.05 / Темпы выполнения гособоронзаказа превысили прошлогодние

06.04 / Экс-премьер Ливии скончался от коронавируса

18.04 / Тедеско и Каррера поздравили “Спартак” с днем рождения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска