 

Мнение: Именем Ковида! Санитарная полиция! Откройте!!

06.06.2020, 22:55, Разное


Фото из Мексики. Сейчас

Оленевод-то наш еще гуманен! Сейчас вот прочел у Пряникова (а он увидел по Евроньюс):

“В Мексике начались массовые протесты после жестокого убийства полицейскими 30-летнего каменщика Лопеса. Вся его вина заключалась в том, что он был на улице без маски. Ему сначала прострелили ногу, а затем добили ногами и дубинками. Причём это была некая «санитарная полиция» (так её назвали в новостях), которая поддерживает санитарный порядок во время Ковида”.

Видал, как говорится, миндал?! САНИТАРНАЯ ПОЛИЦИЯ! Если видит кого без маски – стреляет на поражение, боевыми! Кажется, что этого не может быть в реале, что это какой-то трешовый фантастический боевичок “категории Б”… Но нет – мы в этом мире сейчас живем. Буквально – в мире массового помешательства и торжества самых диких постапокалиптических пророчеств.

И что самое печальное: подошли мы к этому аду на земле едва ли не в худшем общественном состоянии: максимально разобщенные, замороченные, в массе своей безграмотные, злобные, недоверчивые, неспособные ни к солидарности, ни к сопротивлению. Любой идиот объявит “санитарную полицию” – и просто начнет убивать. “Именем Ковида”.

Как бороться с идиотами? Есть ли ответ?

Источник: Размышления вольного социолога



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