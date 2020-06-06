 

США предложили помощь с устранением последствий разлива топлива в Норильске

06.06.2020, 22:48, Новости дня

Соединенные Штаты готовы помочь РФ с устранением последствий разлива дизельного топлива после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске и предложить консультации технических специалистов, сообщил госсекретарь США Майкл Помпео.

«Печально слышать о разливе топлива в Норильске, в России. Несмотря на наши разногласия, Соединенные Штаты готовы помочь РФ со смягчением последствий этой экологической катастрофы и предложить консультацию технических специалистов», – сообщил он Помпео своей странице в Twitter.

Напомним, 3 июня президент РФ Владимир Путин объявил режим чрезвычайной ситуации федерального уровня в Норильске из-за масштабного разлива нефтепродуктов. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. метров. Возбуждено уголовное дело. Арестован начальник цеха ТЭЦ-3. По предварительным данным Генпрокуратуры, авария на ТЭЦ-3, в результате которой произошел разлив нефтепродуктов, могла произойти из-за подвижек грунта.

В пятницу глава МЧС Евгений Зиничев в ходе доклада президенту заявил, что ЧП в Норильске локализовано. При этом глава «Норникеля» Владимир Потанин заявил, что компания полностью профинансирует ликвидацию последствий разлива дизельного топлива.

Президент Владимир Путин поручил сотрудникам Росприроднадзора совместно с МЧС и правоохранителями скрупулезно проанализировать состояние всех объектов, аналогичных ТЭЦ в Норильске. Глава государства также поручил до конца весенней сессии внести изменения в природоохранное законодательство, чтобы подобные ЧП не повторялись.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о возможных причинах ЧП в Норильске.

Отметим, что одна из предложенных поправок в Конституцию предлагает закрепить в Основном законе положение о сохранении природных ресурсов России. Так, в перечень полномочий правительства включается осуществление мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны».



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