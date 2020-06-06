Мнение: Ливия. Перелом
06.06.2020, 22:40, Разное
Сегодня в Ливии день откровенного перелома всей обстановки. За сутки войска ПНС продвинулись вдоль побережья на 200 км. Генералы Хафтара переходят на сторону Триполи. Местные муниципалитеты объявляют о своей лояльности ПНС.
Египет исключил военное решение и призвал ко всеобъемлющим переговорам. Фактически на любых условиях.
Судьба 50 самолетов, дислоцированных на авиабазе Джуфра, пока неизвестна. Среди них, как известно, и российские МИГи.
ПНС начинает захватывать области Киренаики, и пока не ясно, столкнутся ли с сопротивлением. Распад военной структуры Хафтара слишком масштабен.
Если ПНС тем же темпом захватят Рас-Лануф и Брега, они фактически возьмут под контроль Сиртский нефтяной бассейн, а значит, отрежут Хафтара от единственного внутреннего ресурса, превратив его окончательно в банального террориста, существующего на внешних подачках.
Источник: Эль Мюрид
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