Мнение: Ливия. Перелом

06.06.2020, 22:40, Разное

Сегодня в Ливии день откровенного перелома всей обстановки. За сутки войска ПНС продвинулись вдоль побережья на 200 км. Генералы Хафтара переходят на сторону Триполи. Местные муниципалитеты объявляют о своей лояльности ПНС.

Египет исключил военное решение и призвал ко всеобъемлющим переговорам. Фактически на любых условиях.

Судьба 50 самолетов, дислоцированных на авиабазе Джуфра, пока неизвестна. Среди них, как известно, и российские МИГи.

ПНС начинает захватывать области Киренаики, и пока не ясно, столкнутся ли с сопротивлением. Распад военной структуры Хафтара слишком масштабен.

Если ПНС тем же темпом захватят Рас-Лануф и Брега, они фактически возьмут под контроль Сиртский нефтяной бассейн, а значит, отрежут Хафтара от единственного внутреннего ресурса, превратив его окончательно в банального террориста, существующего на внешних подачках.