Лидеры РФ трех сезонов конкурса объединились на онлайн-встрече клуба «Эльбрус»

06.06.2020, 22:30, Новости дня

Участники конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» –присоединились к онлайн-встрече клуба Лидеров РФ «Эльбрус», обсудив образовательные программы клуба, участие в акции взаимопомощи #МыВместе и подготовку к восхождению на Эльбрус.

Почетными спикерами встречи стали: первый заместитель руководителя администрации президента России, наставник конкурса «Лидеры России», член Совета Клуба «Эльбрус» Сергей Кириенко; заместитель министра финансов России, наставник конкурса «Лидеры России», член Совета Клуба «Эльбрус» Михаил Котюков; заместитель министра здравоохранения России, победитель конкурса «Лидеры России» 2017-2018 годов Олег Салагай; заместитель министра энергетики России, победитель конкурса «Лидеры России» 2017-2018 годов Павел Сорокин; губернатор Амурской области, участник конкурса «Лидеры России» 2017-2018 годов Василий Орлов; генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров; председатель экспертного совета конкурса «Лидеры России», управляющий партнер ЗАО «ЭКОПСИ Консалтинг» Павел Безручко; председатель клуба Лидеров РФ «Эльбрус», победитель конкурса управленцев «Лидеры России» 2017-2018 годов, директор Департамента кадровой политики и развития персонала Министерства экономического развития РФ Татьяна Дьяконова; победитель конкурса «Лидеры России» 2018-2019 годов, реаниматолог в больнице «Коммунарка» Дмитрий Атаманов; победитель конкурса «Лидеры России» 2018-2019 годов, бизнес-куратор Дирекции стратегических преобразований ФГУП «НПО «Техномаш» имени Афанасьева Юрий Зобов; победитель конкурса «Лидеры России» 2017-2018 годов, руководитель направления оценки конкурса Вероника Прищепа; победитель конкурса «Лидеры России» 2017-2018 годов, предприниматель, член Общественной палаты РФ Евгения Дмитриева; член рабочей группы экспертов конкурса «Лидеры России», директор по консалтингу TalentQ Юлия Синицына; финалистка конкурса «Лидеры России» 2018-2019 годов, коммерческий директор ООО «Сфера» Анжелика Куминова, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Первый заместитель Руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко обратился к участникам со вступительным словом:

«Очень жаль, что у нас не было возможности собрать традиционное очное заседание клуба «Эльбрус», но в условиях пандемии появляются новые возможности. Крайне важно правильно выстроить логику выхода из ограничений для того, чтобы не сорваться в новый пик заболеваний, и перед всеми управленцами стоит непростая задача – как восстановить экономику и нормальную жизнь людей. На мой взгляд, это очень важный пример, который мы сейчас видим не по учебникам истории, а прямо на наших глазах. Пример, который показывает, что значит лидерство в условиях неопределенности. В стране есть очевидный лидер, пользующийся доверием большинства людей и способный брать на себя ответственность – это президент. Если у управленца есть время и необходимые данные для принятия решения, то никакого искусства управления не требуется. А мастерство управления возникает тогда, когда не хватает времени и данных. Это очевидный вызов, с которым столкнулись сегодня все страны мира. В ситуации с эпидемией все метались между двумя приоритетами, что спасать? Людей или экономику? В нашей стране было принято принципиальное решение, что нет ничего важнее жизни людей, и все остальное стало понятной управленческой задачей. Дальше самыми ключевыми были: героизм врачей, колоссальная работа для промышленности и для всех управленцев, – отметил Сергей Кириенко. – Я убежден в том, что ключевое лидерство – это морально-этическое лидерство, определение приоритета и ценностей. В РФ ответом на эпидемию стал проект МыВместе. И я хотел бы сказать огромное спасибо всем членам клуба Эльбрус, всем победителям, финалистам, участникам проекта «Лидеры России» и других проектов платформы «Россия – страна возможностей», которые в этот момент показали человеческое ценностное лидерство. Мы с вами не раз говорили о том, что первая вещь, с которой начинается лидерство – это ощущение причастности, это понимание, что общая проблема – это моя проблема, я готов стать частью решения и взять на себя ответственность. У очень многих из тех, кто включился в этот проект, никакой формальной обязанности не было: «я считаю, что я не могу в такой момент быть в стороне, я считаю, что я сопричастен, это моя ответственность». Именно в таких экстремальных ситуациях и проверяется тот, кто находит причины, почему ему спокойнее отсидеться дома, и тот, кто для себя принимает решение вне зависимости от своей ответственности по основному месту работы постараться сделать что-то дополнительное, задать себе вопрос: «А что еще я могу сделать?» Поэтому я вам всем за это хочу сказать огромное спасибо».

В сентябре 2018 года ряд победителей конкурса «Лидеры России» совершили символическое восхождение на высшую точку РФ – гору Эльбрус. И создали Клуб с одноименным названием для решения социальных задач, стоящих перед страной. В сентябре 2019 года победители второго сезона конкурса поднялись на западную и восточную вершины Эльбруса в рамках ежегодной традиции Клуба.

Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал, что сегодня в Клубе «Эльбрус» уже 229 человек, 14 активных проектов и 22 тыс. вовлеченных в них людей в 50 регионах страны.

Экосистема Клуба дает возможность участникам реализовывать социальные проекты по всей стране, обучаться у лучших управленцев и обмениваться идеями и ресурсами в рамках неформальных встреч.

В 2019 году Клуб инициировал образовательные программы для Лидеров: «Харизма и Содержание» и «Сервис-дизайн». В 2020 году уже на базе Мастерской управления «Сенеж» Клубом были разработаны несколько специальных программ для финалистов и победителей конкурса «Лидеры России».

Социальные проекты Клуба: «Уроки Лидерства», «Моя родная школа», «Финансовая грамотность», «Боевая слава», «Доступный театр», «Делай чудо», «Программа «Наставничество». Программы нетворкинга для «Лидеров России»: «Деловое сообщество», «Завтрак с наставником», «Восхождение на Эльбрус».