Тутберидзе больше не может тренировать своих учениц

06.06.2020, 22:27, Разное

Пока главная наставница Этери Тутберидзе отбывает свой двухнедельный карантин после возвращения из США, звездных фигуристок тренирует хореограф Даниил Глейхенгауз. Именно он стал автором нашумевших видео.

В одной из групп поддержки Тутберидзе в Инстаграме были опубликованы кадры с ее лучшими спортсменками. Поклонники Этери отметили, что на видео отчетливо видны неуверенные шаги девочек на льду. Анна и Алена не стояли на коньках уже два месяца из-за бушующей пандемии коронавируса.

На одном из роликов Щербакова поинтересовалась у хореографа, почему так неустойчиво на льду. Глейхенгауз решил пошутить над ученицей и сказал, что именно сейчас в движениях девочки видны годы мастерства. Стоит отметить, что дальше на видео запечатлен момент, как Анна теряет равновесие и чудом не падает.

Похожая картина произошла и с Аленой Косторной.

“На лед выходит чемпионка Европы, победительница финала Гран-при. Первые шаги в новый сезон. Алена покажи аксель”, – снова шутит Даниил Гленхейгауз.

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Публикация от Team Tutberidze (@teamtutberidze_) 5 Июн 2020 в 11:01 PDT

Напомним, что через несколько дней фигуристки все же реабилитировались и вспомнили технику исполнения многих элементов. Они постепенно возвращаются в боевые кондиции и с легкостью исполняют прыжки в три оборота.