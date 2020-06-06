ОПЕК и Россия продлили соглашение о сокращении добычи нефти до конца июля

06.06.2020, 22:20, Новости дня

ОПЕК, Россия и еще ряд крупных производителей нефти договорились в субботу о продлении соглашения о рекордном сокращении добычи нефти до конца июля, продлив действие договора, который помог удвоить цены на нефть за последние два месяца и вывести с рынка почти 10% всех мировых нефтепоставок.

Группа, известная также как ОПЕК+, также потребовала, чтобы такие страны, как Нигерия и Ирак, которые превысили квоты на добычу нефти в мае и июне, компенсировали дополнительные сокращения в июле-сентябре.

В апреле члены ОПЕК+ договорились о сокращении поставок на 9,7 млн баррелей в сутки в течение мая-июня, чтобы поддержать рухнувшие из-за пандемии коронавируса цены. Сокращение в июле-декабре должно было составить 7,7 млн баррелей в сутки.

«Спрос возвращается, поскольку крупные страны-потребители нефти выходят из локдауна. Но опасность все еще остается, и впереди нас могут ждать проблемы», – заявил в ходе видеоконференции министров энергетики ОПЕК+ принц Абдулазиз бин Салман, глава Министерства энергетики Саудовской Аравии.

Цены нефти марки Brent поднялась в пятницу до трехмесячного максимума – выше 42 долларов за баррель. В апреле Brent опустилась ниже 20 долларов. Цены по-прежнему на треть ниже, чем в конце 2019 года.

«Можно ожидать, что ценовая динамика усилится с понедельника, сохраняя уровень в 40 долларов и выше», – предполагает аналитик Бьорнар Тонхауген из Rystad Energy.

Саудовская Аравия, де-факто являющаяся лидером ОПЕК, и Россия могут уравновесить цены на нефть, чтобы удовлетворить свои бюджетные потребности, не поднимая их выше 50 долларов за баррель, чтобы не стимулировать возрождение добычи американской сланцевой нефти.

Тонхауген считает, что субботние решения помогут ОПЕК сократить запасы в размере от 3 до 4 миллионов баррелей в сутки за июль-август.

«Чем быстрее сократятся запасы, тем выше будут цены. И это очень важно для многих стран ОПЕК +, чей бюджет рассчитан исходя из продажи нефти», – говорит аналитик.

Совместный министерский комитет по мониторингу ОПЕК +, известный как JMMC, теперь будет собираться каждый месяц вплоть до декабря, чтобы рассматривать ситуацию на рынке и рекомендовать уровни сокращения добычи.

Следующая встреча JMMC запланирована на 18 июня, а следующая встреча в формате ОПЕК – ОПЕК+ пройдет с 30 ноября по 1 декабря.