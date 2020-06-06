 

Тренер “Ростова” Валерий Карпин рассказал о первых тренировках команды

06.06.2020, 22:18, Новости дня

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал о первых тренировках команды. В среду "желто-синие" провели первые групповые занятия на поле после перерыва, вызванного пандемией коронавируса.

"Прошло все хорошо, очень позитивно, понятно, что ребята соскучились по полю, по мячу, по друг другу, – приводит слова Карпина пресс-служба "Ростова". – Мы тренируемся группами, кто-то готов лучше, кто-то хуже. Первые тренировки всегда проходят с радостью, а вот когда пойдут нагрузки уже повыше, станет тяжелее, настроение будет не таким позитивным".

В марте российская премьер-лига был приостановлена из-за угрозы распространения инфекции COVID-19. В пятницу, 15 мая, состоялось заседание Исполкома РФС, на котором было принято решение возобновить турнир в июне.

Напомним, "Ростов" в последнем перед перерывом матче дома проиграл столичному "Локомотиву" (1:3) и с 38 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. В следующем туре подопечные Карпина 19 июня на выезде сыграют с "Сочи".



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.05 / Банк России ожидает снижения ВВП на 4-6% в 2020 году

18.04 / Готовившего теракт в Красноярске подростка отправили в СИЗО

02.06 / Суд в Екатеринбурге вынес штраф за нарушение санитарных норм в сети «Красное и Белое»

14.05 / В ПФР рассказали, когда лучше подать заявки на выплаты на детей

22.04 / В США первый штат подал иск против Китая из-за коронавируса

14.05 / Апелляционный суд отказался снять с рассмотрения антикоррупционный иск в отношении Трампа

12.04 / Впервые в истории во всех американских штатах введен режим бедствия

01.04 / Subaru останавливает свои заводы в Японии

25.04 / Симонян выступила с радикальным предложением по поводу лечения коронавируса

28.03 / В США коронавирусная инфекция убила не менее 1580 человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска