Помпео предложил помощь в ликвидации последствий разлива топлива в Норильске

06.06.2020, 22:18, Новости дня

США готовы помочь РФ в ликвидации последствий разлива дизельного топлива после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, написал твит госсекретарь США Майк Помпео.

По его словам, слышать об экологической катастрофе было печально, и Америка, несмотря на существующие разногласия между странами, готова помочь с техническими специалистами.

29 мая на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании, "дочки" "Норникеля", произошел разлив нефтепродуктов. Из хранилища вылилось около 21 тысячи тонн солярки. По данным Росприроднадзора, 6 тысяч тонн из общего объема попали в грунт, остальная часть утекла в реки Далдыкан, Амбарную и их притоки. В "Норникеле" считают, что причина аварии кроется в изменении климата региона — тает вечная мерзлота, из-за этого под топливным резервуаром просел грунт, и у цистерны с дизелем оторвалось дно.

К ликвидации последствий разлива привлечено порядка более 500 человек и свыше 70 единиц техники. Сейчас спасатели локализовали разлив. Возбуждено четыре уголовных дела. В рамках расследования задержан и заключен под стражу начальник цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин.