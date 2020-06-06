Захарова пообещала ответные меры на высылку российских дипломатов из Чехии

06.06.2020, 22:18, Новости дня

Высылка двух российских дипломатов из Чехии будет учитываться в Москве при выстраивании отношений с Прагой, заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она добавила, что обязательно последуют ответные меры.

Выступая в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE", она напомнила, что российское внешнеполитическое ведомство уже сделало официальное заявление по этому инциденту, охарактеризовав его как "недружественный, в общем-то, хамский, неприличный поступок".

Прага намеренно нанесла удар по целому ряду направлений российско-чешского сотрудничества, подчеркнула Захарова.

Официальный представитель МИД РФ заявил также, что РФ благодарна США за предложение помощи в ликвидации последствий разлива топлива в Норильске, это уже второй жест доброй воли между двумя странами. Первым, напомнила она, стали взаимные поставки аппаратов ИВЛ. Однако решение вопроса о ликвидации последствий аварии Россией уже намечено, заявил Захарова.