 

Захарова пообещала ответные меры на высылку российских дипломатов из Чехии

06.06.2020, 22:18, Новости дня

Высылка двух российских дипломатов из Чехии будет учитываться в Москве при выстраивании отношений с Прагой, заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она добавила, что обязательно последуют ответные меры.

Выступая в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE", она напомнила, что российское внешнеполитическое ведомство уже сделало официальное заявление по этому инциденту, охарактеризовав его как "недружественный, в общем-то, хамский, неприличный поступок".

Прага намеренно нанесла удар по целому ряду направлений российско-чешского сотрудничества, подчеркнула Захарова.

Официальный представитель МИД РФ заявил также, что РФ благодарна США за предложение помощи в ликвидации последствий разлива топлива в Норильске, это уже второй жест доброй воли между двумя странами. Первым, напомнила она, стали взаимные поставки аппаратов ИВЛ. Однако решение вопроса о ликвидации последствий аварии Россией уже намечено, заявил Захарова.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.04 / В регионах России проходит международная акция “Сад памяти”

04.06 / Россия указала на стягивание тяжелых вооружений ВСУ в Донбасс

13.05 / Медик рассказала об опасениях из-за последствий майских праздников

10.04 / Количество жертв коронавируса в мире превысило 100 тысяч

28.04 / В Кремле оценили прогнозы о рисках обеднения среднего класса

29.03 / В Омской области – первые случаи заражения коронавирусом

26.03 / Максимальный размер пособия по безработице увеличили в полтора раза

01.06 / Встреча ОПЕК+ может пройти раньше срока

26.05 / Белый дом заявил о недовольстве Трампа действиями Китая в Гонконге

19.05 / Вертолет Ми-8 разбился в Подмосковье, экипаж погиб

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска