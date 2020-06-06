 

Олег Матыцин: первым массовым спортивным мероприятием в РФ станет День физкультурника

06.06.2020, 22:18, Новости дня

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин сообщил, что первым после пандемии коронавируса массовом спортивным мероприятием в стране станет День физкультурника, запланированный на 8 августа.

"Насколько масштабным будет мероприятие? Будем верить, что все регионы примут в этом участие, – сообщил Матыцин в эфире радио "Маяк". – Надеюсь, состоится праздник, организованный нашими коллегами из баскетбола".

По словам Матыцина, это мероприятие должно стать неким символом возрождения спорта в России: "Крупным массовым мероприятием не только для профессиональных спортсменов, но и для любителей спорта".

Напомним, в мае Российский футбольный союз принял решение в июне возобновить чемпионат России, который был прерван из-за угрозы распространения инфекции. Олег Матыцин сообщил, что возобновление РПЛ – это наша общая победа.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.05 / Трамп «потерял вкус» к торговой сделке с Китаем

03.04 / Трамп использовал закон об оборонном производстве для выпуска аппаратов ИВЛ

20.05 / Лестничные марши обрушились в доме под Саратовом

07.04 / Генпрокуратура взяла на контроль проверку после взрыва в Орехово-Зуеве

03.04 / Система мониторинга больных COVID-19 заработала в Москве

27.03 / Блогер уличил кинокритика Долина в игнорировании самоизоляции после посещения Европы

27.04 / Путин поручил разобраться с «колдобинами» на дорогах в пострадавших от паводка регионах

27.05 / Кремль анонсировал летние совещания Путина по ВПК

04.04 / Обновленный Hyundai Tucson доступен для покупки

06.05 / В РФ разработали нанонити для масок против коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска