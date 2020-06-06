Мнение: Размер ВВП России, зачем продолжать строить «потоки» и Германия против США

06.06.2020, 22:09, Разное

1. На Руксперте обновлена статья со статистикой по размеру валового внутреннего продукта (ВВП) России. ВВП считается главным показателем, отражающим общий размер экономики страны. Как видно по графику, после 2014 года нашу экономику накрыл кризис, но уже в 2017 году размер ВВП по паритету покупательной способности восстановился, а в 2018 году (последние полные данные от Росстата) – ВВП заметно вырос:

https://ruxpert.ru/Статистика:ВВП_России

ВВП по ППС считается с учётом внутренних цен в стране на различные товары и услуги, и потому является основным индикатором экономики. Номинальный ВВП в долларах мало что говорит об уровне жизни внутри страны, так как курс доллара постоянно меняется, а цены внутри России довольно стабильны.

Сокращение номинального ВВП косвенно говорит лишь об удорожании импорта и зарубежного туризма из-за роста курса доллара. Вместе с тем, рост соотношения ВВП по ППС к номинальному ВВП (при общем роста ВВП по ППС) косвенно говорит об успехах импортозамещения в России.

2. В последнее время в нашем медиапространстве, под предлогом падения цен на нефть и газ, всё чаще стали звучать призывы отказаться от дальнейшего строительства экспортных трубопроводов, а главное – окончательно забросить столь неприятный для США и Польши «Северный поток-2». Мол, это не только сэкономит деньги на более важные проекты, но и снизит воровство и коррупцию в сфере строительства.

Коллега genby, объясняет, зачем надо продолжать строить «потоки», новые ветки «Силы Сибири» и прочую подобную инфраструктуру:

https://genby.livejournal.com/830775.html

В чём уникальность Газпрома. В том что именно в государственных нефтегазовых компаниях происходит перераспределение денег за нефтегазовые ресурсы народу России. И эти деньги попадают все в том числе и беременным пенсионерам, в отличие от западных компаний. Эти деньги изымаются из госкомпаний путём налогов – Газпром и Роснефть крупнейшие налогоплательшики России. А их налоги как раз составляют точно такую же сумму, на которую государство финансирует дефицит пенсионного фонда в 3-4 триллиона рублей. Остатки изымаются через инвестиционные программы, в основном через строительство потоков. Каждый, кто имел дело со сметами крупного строительства знает расценки услуг генподрядчика , примерно 5% от всех расходов. Причем работы у генподрядчика, очень много, и ещё больше ответственности. Эти 5% тоже не идут в карман условному Ротенбергу, у генподрядчика тоже многотысячный коллектив которому надо платить зарплату. Вполне возможно, что гендиректору генподрядной организации удастся аккумулировать процент общей сметы, но даже это довольно тяжело. А уж то, что из сметы вынимается 70-80% звучит просто смешно. Ротенберг уже предлагал Навальному попробовать за 140 миллиардов рублей, чтобы он построил мост через Волгу в районе Тольятти. Но Навальный это просто не сможет сделать.

В результате строительства, скажем, «Силы Сибири», инвестиционные деньги Газпрома расходятся по все стране. Заказываются трубы, на трубных заводах, трубники заказывают сталь. Сталеплавильшики заказывают уголь и железную руду. Те, кто добывают железную руду и уголь, заказывает добывающее и обогатительное оборудование. Строятся дороги, мосты через реки. заказываются насосы, работают геологи. В свою очередь, люди получающие зарплату инвестденьгами Газпрома, тратят эти деньги в секторе услуг. Газпромовский 1,3 триллион рублей создает по всей стране миллионы рабочих мест. И, в отличие, от строительства танков (конечного советского продукта) газопроводы приносят деньги в процессе эксплуатации ещё несколько десятков лет. Даже мне как то перепало, проектировал пристань на Лене в месте перехода «Силы Сибири». Практически все деньги, вырученные за продажу углеводородов остаются в стране, принося ещё больше денег впоследствии. Да, часть денег уходит на потребление за границу (туризм, автомобили, бытовая техника, фрукты, вино). Но в этом нет ничего плохого. Ни одна страна мира не производит всех наименований продукции. Даже Китай.

Поэтому потоки будут строится. Альтернатива – лишение работы миллионов людей. За «Северным потоком-1» пошёл «Северный поток-2». За «Силой Сибири» начала строится «Сила Сибири-2». На подходе «Сила Сибири-3». Именно над ресурсной базой «Сила Сибири-3» (дальневосточного маршрута в Китай), над месторождениями «Сахалина-3», работал «Академик Черский», сорванный на строительство «Северного потока-2». Впрочем, потоки это менее половины инвестпрограммы Газпрома. Большая часть это газохимические производства, глубина переработки, газификация России, инвестиции в добычу, разведку и разработку месторождений.

А если вы не будете строить потоки и тратить на инвестиции, если Газпром станет частной компанией, то куда пойдет газпромовская прибыль? Исключительно акционерам и менеджменту на яхты и квартиры в Лондоне. Ну её же надо как-то распределить? Нет инвестиций в России, тогда деньги прямым потоком текут за границу. Именно к этому призывают противники потоков.

3. В строительстве «потоков» по-прежнему заинтересованы европейцы, готовые покупать у нас повышенные объёмы газа. Немцы заинтересованы настолько, что начали уже робко грозить в ответ американцам, которые продолжают бесцеремонно вмешиваться в торговлю России и Германии и мешать завершению «Северного потока-2»:

https://lenta.ru/news/2020/06/05/germany/

Власти Германии пригрозили штрафовать США, если те продолжат санкционное давление на проект газопровода «Северный поток-2». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы комитета немецкого правительства по энергетике Клауса Эрнста.

Чиновник допустил, что одной из ответных мер может стать введение Германией штрафных пошлин на природный газ из США. Эрнст пояснил, что если Вашингтон пойдет на новые ограничения в отношении проекта, это будет означать нарушение суверенитета Германии и всего Евросоюза.