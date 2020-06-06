Немецкий бизнес – новые газовые санкции США превратят трансатлантические отношения в «груду осколков»

06.06.2020, 22:05, Новости дня

Новые санкции США против «Северного потока — 2» — это «прямая угроза правовой безопасности ЕС», считает председатель Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес. Введение дополнительных штрафных мер превратит «трансатлантические отношения в большую груду осколков», передаёт его слова Der Spiegel.



Reuters

Немецкий бизнес бьёт тревогу: американские сенаторы от республиканской и демократической партии собираются расширить антироссийские санкции, чтобы остановить «Северный поток — 2», пишет Der Spiegel. «Эти планы — прямая угроза правовой безопасности ЕС: в результате американцы примут санкции против десятков немецких и европейских предприятий», — предостерегает председатель Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес. Так же он считает, что введение новых штрафных мер приведёт к тому, что «трансатлантические отношения превратятся в большую груду осколков».

Новые санкции, призванные дополнить принятый в конце прошлого года закон о защите европейской энергетической безопасности, коснутся не только компаний, которые предоставляют корабли для прокладки немецко-российского газопровода, но и тех предприятий, чьи суда выполняют другую работу, например, роют для него траншеи. Штрафные меры также грозят фирмам, которые страхуют корабли и занимаются сертификацией «Северного потока — 2» для того, чтобы его можно было ввести в эксплуатацию.

В США считают, что спасают Германию от «энергетической зависимости» от России, называя трубопровод — «опасной угрозой для национальной безопасности Америки». Несмотря на это, глава Кремля Владимир Путин уверен, что РФ реализует проект собственными силами без помощи своих европейских партнёров. К тому же бóльшая часть газопровода уже построена. По прогнозам Москвы, все работы должны завершится до 2021 года.