Newsweek – РФ укрепляет западные рубежи, бросая «вызов» НАТО

06.06.2020, 22:05, Новости дня

Командование российских вооружённых сил направит дополнительные войска в западные районы страны, что станет «новым вызовом» для НАТО, которое всё активнее действует у границ России, пишет Newsweek. Как отмечает обозреватель журнала, ранее Москва жёстко раскритиковала альянс за учения у российских рубежей, назвав такие шаги «провокационными».



Reuters

Россия направит в свои западные регионы дополнительные войска, обозначив таким образом «новый вызов для всё активнее действующих в этом районе объединённых сил НАТО под руководством США», пишет Newsweek со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

По данным журнала, пресс-служба сказала в пятницу, что в состав гвардейской танковой Краснознаменной армии для «выполнения задач по обеспечению обороны Российской Федерации на Западном стратегическом направлении» была включена отдельная гвардейская мотострелковая Севастопольская Краснознамённая бригада, которая будет дислоцирована в Новомосковском административном округе Москвы. Представители российских вооружённых сил уточняют, что на вооружении бригады стоят современные образцы вооружения и техники, включая танки Т-90А, бронетранспортёры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-3, зенитно-ракетные комплексы 9А34 «Стрела-10» и ЗСУ 2С6М «Тунгуска», пишет Newsweek.

Как подчёркивает обозреватель издания, всего за несколько дней до укрепления группировки войск на западе РФ начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской жёстко раскритиковал США и их союзников по НАТО за «антироссийскую» деятельность у российский границ. По данным Newsweek, в марте Вашингтон в связи с пандемией коронавируса принял решение сократить масштабы развёртывания своих войск в Европе, которое должно было стать крупнейшим за последние 24 лет, однако США всё равно расширили своё военное присутствие в регионе за счёт различных учений.

Среди подобных манёвров — воздушные операции США над Камчатским полуостровом, Швецией, Норвегией, а также Украиной, на востоке которой «поддерживаемые Западом силы сражаются против повстанцев, которым, по их словам, помогает Россия», пишет автор. Кроме того в Арктическом регионе три эсминца Шестого флота ВМС США впервые за тридцать лет вошли в Баренцево море для проведения совместных учений с британскими боевыми кораблями, отмечает журналист.

«В эти сложные времена для нас как никогда важно сохранять равномерный и регулярный ритм операций на европейском театре, предпринимая при этом рациональные меры для защиты здоровья наших войск, — прокомментировалаа операцию в Баренцевом море командующая Шестым флотом вице-адмирал ВМС США Лиза Франчетти. — Мы по-прежнему неукоснительно выполняем свои обязательства по обеспечению безопасности и стабильности, а также выстраиваем обстановку доверия и укрепляем основы боеготовности наших сил в Арктике».

Впрочем генерал-полковник Рудской в понедельник заявил в минувший понедельник на пресс-конференции, что российское командование считает действия США провокационными, отметив, что Москву уведомили о проведении учений в Баренцевом море в последний момент, пишет Newsweek. Рудской также заявил, что РФ направила генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу письмо с предложением взаимного свёртывания военных операций, однако не получила на него ответа. По словам Рудского, в этом году РФ не будет проводить крупных учений у границ со странами — членами НАТО, несмотря на значительный рост военной активности альянса у российских рубежей.

Между тем, как заявил в интервью Newsweek чиновник НАТО, альянс всё же отменил ряд учений в связи с опасениями по поводу коронавируса и продолжает идти на дипломатический контакт с Москвой. «НАТО по-прежнему открыто для диалога с Россией о снижении военных рисков и прозрачности, поэтому в феврале мы предложили российской стороне провести ещё одно заседание Совета Россия-НАТО, — цитирует чиновника журнал. — К сожалению, РФ пока никакого интереса к заседанию не проявила». Как добавил источник Newsweek, страны альянса также продолжают призывать Россию к соблюдению уже существующих норм в плане прозрачности, а также к конструктивному участию в модернизации Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности.

Вместе с тем, НАТО всё же провело отдельные манёвры, что генерал-полковник Рудской связал с выходом США из Договора по открытому небу (ДОН), а также Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), говорится в материале Newsweek. Вашингтон оправдывал такие шаги тем, что Москва якобы злоупотребляла этими соглашениями, однако российские власти эти обвинения отвергли, отмечается в статье. Как предупреждает обозреватель Newsweek, поскольку администрация президента США Дональда Трампа теперь угрожает выйти ещё и из Договора СНВ-III, Москва и Вашингтон могут уже к будущему февралю впервые со времён холодной войны оказаться в ситуации, когда их ядерные арсеналы вообще не будут ограничиваться какими-либо обязательствами.

В среду РФ — до этого несколько раз попытавшись добиться от США подписания соглашения об отказе от использоваония ядерного оружия в случае конфликта, а также обвинив Вашингтон в том, что он снижает порог применения ядерных средств — сама обновила своою «ядерную доктрину», указав два новых сценария, когда она оставляет за собой право ответить ядерным ударом на атаку с помощью неядерных средств, напоминает обозреватель Newsweek.

По данным издания, в доктрине также содержится недвусмысленная критика в адрес применяемой ядерными державами практики по размещению оружия массового поражения в странах, которые сами им не обладают — или же, как эта методика называется в НАТО, «совместного использования» ядерного оружия. Российский президент Владимир Путин ранее уже предупреждал союзников США по НАТО, размещающих у себя американское оружие, что в случае конфликта они будут рассматриваться как цели для ответного удара, пишет Newsweek.