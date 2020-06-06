“Надоело в Раде, хотят быть королями вселенной“. Зеленский прокомментировал обилие желающих участвовать в выборах мэра Киева

06.06.2020, 22:00, Новости дня

Народным депутатам от “Слуги народа” надоело работать в Верховной Раде, и они хотят стать “королями вселенной”. Так президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами в резиденции “Залесье” 6 июня прокомментировал намерение как минимум троих нардепов от пропрезидентской партии побороться за кресло мэра Киева. Фрагмент брифинга Зеленского опубликовала “Украинская правда”.

“Я сегодня прочитал про [нардепа Ирину] Верещук. Тоже удивился этой новости… Они все хотят почему-то… Ну я понимаю: многие из них впервые в Верховной Раде, и им уже почти надоело быть в парламенте и хочется быть королями вселенной. Они хотят попробовать быть мэром… Мэром Киева от партии “Слуга народа” будет один человек. Они захотели праймериз – и это нормально. Будет внутренний праймериз “Слуги народа”, в котором будут участвовать не только люди из “Слуги народа”, – сказал глава государства.

По его словам, кандидаты должны будут показать программу действий на посту мэра. “Второй этап – мы померяем социологию и увидим, у кого больше шансов. Вот и все. Надо дождаться. Ляшко… Нормальный тоже человек”, сказал он, по всей видимости, намекая на возможное участие в выборах замминистра здравоохранения – главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.

Зеленський про кандидатів в мери Києва pic.twitter.com/UfD3nFEpZ4

— Українська правда * (@ukrpravda_news) June 6, 2020

Местные выборы в Украине должны пройти 25 октября. Решение о проведении выборов Верховная Рада должна принять не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.

С 2014 года пост мэра Киева занимает Виталий Кличко. Он намерен баллотироваться на второй срок.

О намерении баллотироваться на пост столичного мэра уже заявили трое нардепов от “Слуги народа”: Александр Дубинский, Александр Ткаченко (накануне он был назначен министром культуры) и Николай Тищенко. Ирина Верещук говорила, что вопрос ее участия в выборах Киевского городского головы “остается открытым”.