«У кого мост не падал?»

06.06.2020, 21:54, Разное

Под Мурманском наводнение, пропало ж/д сообщение с остальной Россией, чиновники постят фото в инстаграме.

«Мы не хотели уезжать, но вечером поняли: наутро из дома будет не выйти, на участке уровень воды на 15 см выше колена», — Наталья, как и многие ее соседи, вчера перебралась в город. Для тех, кому перебраться некуда, в поселке организовали пункт временного размещения. Под Мурманском невиданный паводок, пострадавшие от него люди винят не природу, а чиновников.

«Мурманская область готова к безопасному прохождению сезона половодья», — так начинается правительственный релиз от 19 марта. В нем цитируется доклад губернатора президентскому полпреду в СЗФО: «По прогнозам, в зоне возможного подтопления один населенный пункт — село Варзуга Терского района». Северяне часто обижаются на москвичей за незнание географии. Дескать, думают, будто Мурманск и Воркута по соседству, и все это — Сибирь. Губернатор Чибис всего год как из Москвы, может, тоже не разобрался до конца в географии. Варзуга — самый юг области. А затопило самый север. Всю весну собирались и отчитывались о чем-то противопаводковые комиссии в муниципалитетах, а потом снег наконец начал таять — это на Крайнем Севере происходит в мае — и началось наводнение.

27 мая затопило федеральную трассу на участке Мурманск — Североморск и промзону областного центра.

Под водой оказались склады транспортных компаний, сети супермаркетов и мясокомбината.

Сотрудники последнего спасать колбасу ходили на лодках, но комбинат в итоге все равно остановил производство. Вскоре выяснилось, что из берегов вышла крошечная река Роста, русло которой в свое время загнали в трубу под промзоной.

«Мурманск — столица Арктики». Телефон в руках губернатора Чибиса. Фото: РИА Новости

Чиновники, некоторые из которых, видимо, и не подозревали о наличии этой самой Росты, делали удивленные лица и кивали на стихию: мурманский глава администрации Евгений Никора, кажется, с некоторой гордостью написал в «ВКонтакте»: «Такой паводок возникает примерно раз в семьдесят лет — у 2020 года есть все шансы войти в историю». Никора добавил, что ситуация уникальна, и «коллекторы технически не могут справиться с таким объемом воды».

Когда закончилась прокурорская проверка, оказалось, что не справились не коллекторы, а чиновники.

Глава областного минприроды Анна Багрова получила представление от прокуратуры: согласно выводам проверки, потоп случился «вследствие нарушения гидродинамической связи между участками водного объекта реки Роста». Русло попросту никто не чистил.

Про готовность к паводку уже не рапортовали. На следующий день затопило еще кусок федералки — в направлении финской границы. А через день большая вода повредила опору железнодорожного моста через реку Кола. Последствия паводка оказались не так сокрушительны, как последствия ремонта. Чтобы укрепить опору, в реку стали вагонами высыпать булыжники. На происходящее приехал поглядеть губернатор, после чего отчитался в инстаграме:

«Работы на мосту уже стартовали, полностью завершить ремонт планируем за две-три недели». На следующий день мост рухнул полностью.

Губернатор Чибис тут же стал героем мемов про котиков, которые все уронили, а злые блогеры принялись постить фрагмент из второго «Дня выборов»: «У кого из нас мост не падал?» Блогеры на зарплате возразили, что падение моста — страшная удача Чибиса, которому РЖД построит новый мост — лучше прежнего.

Тем временем РЖД объявили, что прекращают прием грузов на Мурманск. А Мурманский морской торговый порт, который не прерывал работу во время двух мировых войн, сообщил, что ему грозит полная остановка, грузы для отправки морем привозили по железной дороге, преимущественно это уголь и минеральные удобрения. В эфире мурманского «Большого радио» директор облгаза рассказал, что запасов осталось на месяц с небольшим, дальше придется возить по автодорогам газовозами, что сильно скажется на стоимости. Владельцы заправок анонсировали дефицит бензина. А впереди — в сентябре — отопительный сезон, для которого мазут везут по железной дороге.

Вскоре у губернатора появился новый пост в инстаграме — Чибис выложил фото с главой РЖД Белозеровым и

написал, что поезда пойдут уже через 20 дней. Куда они пойдут, неведомо: построить новый мост РЖД надеется осенью,

а тот, по которому грузы планируется отправлять в строящийся Мурманский транспортный узел на западном берегу Кольского залива, стоит пока без пролетов.

Что до станции Мурмаши, которую рассматривают как временную сортировочную и вокруг которой вчера замечено скопление железнодорожных рабочих, на ней фактически всего три пары путей, крошечный вокзал и маленький перрон, у которого поместятся вагонов 20. Наладить тут полноценную разгрузку крайне сомнительно. А поезда должны будут пойти через город Кола, переезд там расположен в самом центре, интенсивное движение просто блокирует автодорогу.

Фото: Татьяна Брицкая / «Новая газета»

На фоне глобальной аварии (возбуждено уголовное дело, СК ищет виновных) драма жителей поселка Кильдинстрой осталась едва замеченной. Никаких фото в инстаграме, никаких громких обещаний. Между тем они считают себя пострадавшими от тех же ремонтных работ у моста.

«Я отправляла обращение о подтоплении на правительственный портал «Наш Север» еще 31 мая, но оно было «отклонено» — такой статус там стоит», — рассказывает местная жительница Елена Шишкина. Елене отчасти повезло: ее дом пока не затопило, вода только на участке, и у Шишкиных соседи хранят спасенные из воды вещи. Большая вода пришла в середине мая, но к концу месяца начала спадать. Внезапный подъем уровня случился после того, как под поврежденным кольским мостом начались работы по укреплению опоры. В реку насыпали камни, русло сузилось. А дальше законы физики: напор стал сильней, уровень поднялся. Весьма вероятно, что это и стало причиной разрушения соседней опоры — а жители Кильдинстроя с этим же связывают повторный подъем воды. Это ниже по течению. 4 июня по улице Речная поплыли лодки.

«Нас возмущает, что все стали писать в интернете, что мы никому не нужные дачники, — говорит Елена. — Никто не замечает, что у нас не дачи, а жилищное строительство, у нас дома зарегистрированы как жилые, нам администрация домовые книги выдавала, у людей прописка здесь».

Действительно, улицы, по которым теперь только на гондолах, относятся к ДНТ «Кильдинское», и многие коллеги тут же назвали пострадавших «жителями местной Рублевки».

Игра на классовом чувстве обнуляет солидарность. Но фактически это часть Кильдинстроя (что и в данных о прописке зафиксировано). Сейчас Кильдинстрой — несчастный депрессивный поселок. В ДНТ поуютней, жили там и бизнесмены, и министры, и обычные мурманские клерки, есть там и участки, когда-то выданные местным под огороды. Ну и главное, для многих это было единственным или основным жильем.

С сайта мурманского управления МЧС: «Товарищество не является населенным пунктом, используется гражданами для строительства дачных домов с хозпостройками. Постоянно проживающих жителей нет».

Фото: Татьяна Брицкая / «Новая газета»

Елена прописана в Мурманске, но в Кильдинстрое живет постоянно. Наталья — с апреля по октябрь. Наталья говорит: «Конечно, люди знали, что делали, когда селились на берегу реки, паводка здесь ждут каждую весну, готовятся, риски закладывали, и проектируя дома. Да, топило огороды, вода поднималась, но в дома не заходила до такого уровня. Я думаю, что нас затопило из-за стечения обстоятельств: большого и позднего таяния снега и из-за людей, которые такие сложные работы начали, не дожидаясь конца паводка, не просчитав все риски для окрестных поселков. Печально, что нас не видели ни администрация Кильдинстроя, ни администрация Кольского района, хотя паводок ожидали. Удивительно, что не было оповещения от МЧС. Ведь могли быть более трагичные последствия. И самое главное, снег растаял не весь, и страшно представить, что будет, если пойдет еще одна волна паводка».

Кроме Кильдинстроя вода пришла в Шонгуй, Зверосовхоз, Магнетиты, в Лопарской снесло подвесной мост, два берега отрезаны друг от друга. В Кильдинстрое тоже снесло мост, но когда об этом заговорили, министр информполитики области Кондаурова, продемонстрировав журналистам фото до потопа, сказала, что «сложно назвать его полноценным мостом». Сложно, конечно. Люди с ним жили не один десяток лет. Не припомню, чтоб кого-то привлекли к ответственности за его аварийное состояние.

В Кильдинском 130 домов, сейчас затоплена половина. Хозпостройки ушли под воду почти целиком.

Что с канализацией, представить трудно.

В самом Кильдинстрое уже затоплены подвалы и амбулатория. Накануне МЧС разослало сообщения с рекомендациями подняться на верхние этажи и быть готовыми, отключить электричество и «обозначить свое присутствие в доме путем вывешивания полотнища белой ткани».

Татьяна Брицкая

собкор в Заполярье