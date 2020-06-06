 

Уже второй ребёнок Анджелины Джоли и Брэда Питта планирует сменить пол

06.06.2020, 21:53, Разное

Ещё один ребёнок Анджелины Джоли и Брэда Питта планирует сменить пол, пишет издание HollywoodLife. Предполагается, уже вторая дочь знаменитой супружеской четы хочет стать парнем.
Первой о своем желании сменить пол пояснила 14-летняя Шайло Джолли-Питт. Девушка уже использует препараты для увеличения уровня мужских гормонов в организме и отказывается от женской одежды. Она говорит, что в душе чувствует себя парнем и требует, чтобы её называли Джоном. Шайло Джолли-Питт намерена сделать хирургическую операцию по смене пола. Американское издание не называет имя второго ребёнка актёров, который пошёл по стопам родственницы. Предполагается, на такой шаг решилась 11-летняя Вивьен Джолли-Питт. Она тоже предпочитает широкие штаны, растянутые футболки и не хочет носить женские платья.

У Анджелины Джоли и Брэда Питта шестеро детей и лишь трое родных. Актёры усыновили двоих мальчиков и девочку. Отметим, Анджелина Джоли пыталась уговорить Шайло не применять гормональную терапию, но её старания оказались напрасными. Модель предложила дочери провести эксперимент, во время которого она попеременно должна принимать образ девочки и мальчика. Этот способ якобы заставит человека задуматься об операции по смене пола и довольствоваться тем, чем его наделила природа. Однако Шайло после эксперимента остановила выбора на образе мальчика.



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