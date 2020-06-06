Захарова предупредила о последствиях высылки российских дипломатов из Чехии

06.06.2020, 21:53, Новости дня

Москва предпримет ответные меры после высылки двух российских дипломатов из Чехии, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

«Заявили о высылке о двух российских сотрудников из загранучреждения. <…> Но, конечно, будут ответные меры. Конечно, это все будет учтено в выстраивании отношений с этим государством (с Чехией), не может быть другого решения», – приводит слова дипломата ТАСС.

Напомним, в пятницу два сотрудника посольства РФ в Чехии были объявлены персонами нон грата в связи с историей о якобы перевозке в Чехию яда рицина. Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова подчеркивала, что информация о привозе яда российским дипломатом является провокацией.

Посольство РФ в Чехии заявило о глубоком разочаровании в связи с принятыми Прагой мерами, отметив, что такие решения оставляют все меньше пространства для конструктивного диалога.

В МИД РФ указали, что решение Чехии нанесло серьезный урон отношениям двух стран.

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что решение о высылке российских дипломатов – гнусная и подлая провокация со стороны властей Чехии, ответ Москвы последует.