 

Мнение: Наступление на Сирт и Каирская декларация

06.06.2020, 21:42, Разное

С утра развернулось масштабное наступление Турции, ПНС Ливии и подконтрольных Турции сирийских боевиков на Сирт.
С моря наступление поддерживают турецкие фрегаты, с воздуха турецкие F-16, которые наносят удары по позициям ЛНА.
К 5 часам дня наступающие продвинулись к Сирту вдоль побережья. До города осталось 10-15 километров по прямой.
Войска Хафтара оказывают сопротивление при поддержке авиации, которая наносит удары вдоль прибрежной дороги.
Командование ПНС Ливии заявляет, что войска Хафтара в Сирте должны сдаться, иначе они будут уничтожены.

Одновременно с этим в Каире президент Египта Ас-Сиси объявил, что Хафтар согласен на перемирие с 8 июня при условии вывода иностранных наемников из Ливии. При этом вчера ЛНА объявила джихад против ПНС Ливии.
Эти предложения по перемирию поддержаны спикером парламента Ливии, который сидит в Тобруке и план которого Хафтар отверг в апреле, когда согласился на посулы эмиратчиков и возобновил наступление на Триполи (что вызвало раздражение в Москве и Каире).
Также Каирскую декларацию поддержали Саудовская Аравия и Иордания.

Попутно, Египет и Хафтар обвинили Турцию в интервенции в Ливии. МИД Турции уже отверг эти обвинения.


Хафтар и Ас-Сиси.


Саррадж и Эрдоган.

Что будет делать Египет, если наступление Турции продолжится, Ас-Сиси не уточнил, хотя опция на задействование нескольких десятков самолетов для прямой поддержки войск Хафтара у него конечно есть в запасе. Вопрос в том, что Египет пока не обозначил свои красные линии, после которых он скорее всего пойдет на прямое вмешательство под предлогом борьбы с турецкой интервенцией.

Источник: Colonel Cassad



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